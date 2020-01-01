تشامبرلين: الحديث عن فوز ليفربول بالبريميرليج ممنوع بأمر هندرسون

قائد ليفربول صارم تجاه هذا الأمر..

كشف أليكس أوكسليد تشامبرلين، لاعب فريق ليفربول، عن موقف جوردان هندرسون الحاسم، عند حديث لاعبي الريدز عن اقتراب الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يتصدر بطولة البريميرليج برصيد 76 نقطة، وبفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، مع العلم أن الريدز لعب مباراة أقل.

وقال تشامبرلين، في تصريحات لصحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية: "أنظر إلى جوردان هندرسون على أنه رفع لقب دوري أبطال أوروبا، وماذا يعني ذلك له، ولكنك قد تظن أنه لم يتوج بأي بطولة بسبب حالته".

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وأضاف الدولي الإنجليزي: "إذا نطق أي لاعب بعبارة الفوز بالدوري، فإنه يغلق هذا الحديث مباشرة، أنه يتصدى لتلك الأحاديث القادمة من الخارج أيضًا، أنه يركز على المباراة التالية والبطولة التالية".

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وتابع: "هذا يوضح كيف نحن كفريق وكيف أنا كفرد، والدي علمني ألا أشعر بالحماس المفرط تجاه أي شيء يحدث حولي، عليك أن تنتقل إلى المحطة التالية لتحقيق الهدف التالي".

وأردف: "أشعر بأنني في حاجة إلى فعل الكثير، إذا كنت صادقًا حقًا، أنه أفضل موسم بالنسبة لي على مستوى إحراز الأهداف".

واستدرك: "لكن بالنسبة لي، فأنا لم أحرز أهداف كفاية، أحتاج إلى تسجيل المزيد، لديّ القاعدة والفريق المثالي لفعل ما هو أكثر".

وأكمل: "أعتقد أني بدأت أساسيًا في 6 مباريات بالدوري الإنجليزي على التوالي، يبدو ذلك مضحكًا، لأني لا أتذكر حقًا أنني فعلت ذلك من قبل، ولا أظن أن ذلك حدث خلال فترتي مع آرسنال".

وأتم: "يمكنكم العودة والتحقق من السجلات، ولكني لا أعتقد أنني فعلت ذلك، بصراحة لا أتذكر أنني لعبت بصفة منتظمة".