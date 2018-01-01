تشالهانوغلو: هذا هو الحل الأفضل لمواجهة غضب جاتوزو

اللاعب التركي يتحدث عن مستقبله وعلاقته مع جاتوزو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال هاكان تشالهانوغلو أنه سعيد باللعب في ميلان وأن علاقته مع المدرب جينارو جاتوزو ممتازة للغاية.

وكانت عدة تقارير قد أكدت رغبة ميلان في التخلص من اللاعب خلال يناير المقبل وأنه قد يعود لألمانيا وتحديدًا نادي لايبزيج، لكن المدرب واجه كل تلك التقارير بالتأكيد على أنه باقٍ في ملعب سان سيرو طالما هو على رأس الجهاز الفني للفريق.

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وتحدث اللاعب التركي لدازن قائلًا عن مستقبله "أنا سعيد في ميلان، وسعيد مع جاتوزو وجهازه الفني. أشعر في ميلان كأنني في منزلي".

"العلاقة مع جاتوزو ممتازة حقًا، حتى حين يغضب مني. أتقبل هذا لأنه مدرب جيد يتمتع بعقلية فائزة. حين يغضب، الأفضل ألا تقول أي شيء وإلا ستتعرض لـ "قرصة أذن"".

يُذكر أن لاعب بايرليفركوزن السابق لم يُقدم مع الروسونيري الأداء المطلوب منذ انضم للفريق صيف 2017 مقابل ما يقرب من 24 مليون يورو، وقد لعب في عدة مراكز أبرزها الجناح الأيسر وصانع اللعب لكنه لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية هنا أو هنا.