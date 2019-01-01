تشاكا: لن أرحل وسأستمر في القتال مع أرسنال

قائد أرسنال السابق يرفض الاستسلام والرحيل عن صفوف فريقه

أكد جرانيت تشاكا، لاعب أرسنال الإنجليزي أن سيستمر في القتال مع فريقه، ويحترم قرار الإدارة بسحب شارة القيادة منه.

ودخل اللاعب السويسري في مشادة مع الجماهير، في مباراة كريستال بالاس، بعد هتافات الجماهير ضده، فقام بخلع قميصه بسب الجماهير.

وقال تشاكا في تصريحات صحفية: "يمكنكم التأكد أنني سأواصل القتال، وأتواجد في الجلسات التدريبية".

وتابع: "عندما ظهر رقمي على لوحة التبديل، وبعدها هاجمني الجماهير، ذلك أصابني بحزن وغضب هذا مؤلم للغاية، لا أستطيع فهم رد الفعل العنيف هذا منهم".

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وأكمل: "كان المشجعون دائماً معي، طيلة عمري احترم الجماهير لحماسهم وتشجعينا، انتقادهم عندما يكون عادلاً يجعلنا نتطور ونحب اللعبة أكثر".

وأتم تصريحاته قائلاً: "هذا لا يعني إنني لا يمكنني تحمل النقد، إن لم يلعب الفريق بشكل جيد، فعلينا الاستماع للجمهور وتحسين مستوانا، لكن الإهانة والشتائم سيصل بك إلى شعور بالضيق والحزن".