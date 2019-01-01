تشاكا: في آرسنال يجب أن نكون جميعًا قادة

تشاكا يتحدث عما يحتاجه آرسنال بعد مباراة برشلونة الودية

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قال جرانيت تشاكا نجم وسط ميدان آرسنال إن الفريق يحتاج لأن يصبح جميع لاعبيه قادة خلال المنافسات في الموسم المقبل.

وكان آرسنال قد خسر أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف مساء أمس الأحد في بطولة كأس خوان جامبر الودية والتي تقام سنويًا في كامب نو.

وعقب اللقاء، قال جرانيت تشاكا إن مثل هذه المباريات التحضيرية قبل بداية الموسم تجعل اللاعبين يقفون على بعض النقاط التي من الواجب تعديلها.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

وأضاف: "نحتاج لأن نصبح أكثر قوة، لا يهم من يرتدي شارة القيادة، المهم أن يصبح الجميع قادة في الملعب وبنفس الروح"

وتابع: "في الموسم المقبل لدينا العديد من التحديات الصعبة والتي نحتاج لأن نؤمن بأنفسنا أولًا ثم نبذل كل ما نمتلك حتى ننجح في تخطيها بالشكل الذي ننشده"

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يذكر أن آرسنال قد أنهى موسمه المنصرم في المركز الخامس على سلم الترتيب في البريميرليج، كما حل وصيفًا لتشيلسي على مستوى الدوري الأوروبي.