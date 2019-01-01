تشاكا رداً على إيفرا: عليك أن تتوقف عن هذا الهراء

قائد أرسنال يرد على إيفرا بعد تطاول الأخير على فريقه

فيسبوك تويتر بلال محمد

رد جرانيت تشاكا، قائد فريق أرسنال على تصريحات باتريس إيفرا لاعب مانشستر يونايتد السابق، الذي وصف فيها لاعبو الجانرز بالأطفال.

وهاجم إيفرا لاعبي أرسنال بعد الهزيمة من شيفلد يونايتد مساء أمس بهدف نظيف في ختام مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال تشاكا رداً على إيفرا: "لدي الكثير من الاحترام لإيفرا كونه كان لاعباً رائعاً، ولكن عليه أن يكون حريصا على ما يقوله".

وواصل: "إنه يعرف تلك المواقف جيداً، وليس الوحيد الذي يعرفها الكثير من الناس تقول هراء، علينا أن نتوقف عن هذا الهراء".

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وتابع: "أنا أسف لأنني أقول هذا، ولكن إن كنت تلعب على أرضك أو خارجها المهم هو الفوز وتقديم شخصية كبيرة".

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.