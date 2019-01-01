تشاكا بعد التعادل مع واتفورد: لعبنا بطريقة سيئة

اللاعب السويسري خائب الأمل بعد ضياع فرصة مزاحمة السيتي على وصافة البريميرليح

اعترف متوسط ميدان آرسنال جرانيت تشاكا، بأن فريقه ظهر بمستوى سيئ في الشوط الثاني أمام واتفورد، ما تسبب في ضياع الثلاث نقاط، بعدما كان الفريق متقدمًا بهدفين نظيفين مع انتهاء الشوط الأول.

وتقدم فريق المدفعجية على مضيفه واتفورد بهدفي بيير إيمريك أوباميانج، إلا أنه استقبل هدفين في الشوط الثاني عن طريق توم كليفرلي وربرتو بيرييرا، لينتهي اللقاء الختامي للجولة الخامسة للبريميرليج بالتعادل الإيجابي بهدفين للكل.

وعن سيناريو المباراة الغريب والصادم لمشجعي آرسنال، قال لاعب الوسط السويسري "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، وكان لدينا التوازن المطلوب في الدفاع والهجوم، والأهم من ذلك أننا خرجنا من الشوط الأول بهدفين".

وختم حديثه في هذه الجزئية "ذهبنا إلى غرفة خلع الملابس وكل شيء كان على ما يرام، كنا سعداء بالنتيجة، ثم فجأة دخلنا الشوط الثاني ولعبنا بطريقة سيئة للغاية، لكن في النهاية نحن سعداء بالحصول على هذه النقطة".

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بهذه النتيجة، يكون آرسنال قد فوت على نفسه فرصة مزاحمة مانشستر سيتي على وصافة البريميرليج، بوصوله للنقطة الثامنة، بالتساوي في عدد النقاط مع توتنهام، مانشستر يونايتد، ليستر سيتي وتشيلسي، بينما ظل واتفورد كما هو في المركز الأخير بنقطتين فقط.