تشاكا يطالب أرسنال بنسيان ليفربول والتركيز في توتنهام

سقوط كبير للمدفعجية أمام بطل أوروبا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالب جرانيت تشاكا، لاعب أرسنال، زملائه بنسيان مباراة ليفربول والتركيز في اللقاء المقبل أمام توتنهام في البريميرليج.

وتعرض أرسنال لهزيمة موجعة في ميدان ليفربول مساء السبت بعدما سقط بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد.

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وقال تشاكا للموقع الرسمي لناديه: "الديربي قادم ونعرف مدى أهميته لنا، للنادي ككل، وخصيصاً للجمهور، في السنوات الماضية قدمنا لقاءات قوية أمامهم".

وأضاف: "يجب أن نبدأ الاستعداد للعب أمام سبيرز من هذا الأسبوع، ليفربول فريق كبير وبلاعبين كبار وصعب في ميدانه، ليس لنا فقط، لقد خسرنا مباراة واحدة فقط".

وواصل السويسري: "يجب أن نبقى إيجابيين، نملك لاعبين جيدين، ليس فقط أوباميانج وبيبي، ولكن كل الفريق، يمكننا تقديم شيئاً خاصاً هذا الموسم".

وختم: "لم نقدم لقاء سيء برأيي، دافعنا جيداً وليفربول لم يحصل على فرص عدة، كما أن الشوط الثاني كان أفضل كثيراً".

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ويمتلك أرسنال ست نقاط بعد سابق فوزه على نيوكاسل وبيرنلي في الجولتين الافتتاحيتين للموسم في إنجلترا.