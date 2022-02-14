تشافي يكشف سر "ورقة بوسكيتس" خلال مباراة إسبانيول

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة عن سر الورقة التي أعطاها للاعبيه خلال مواجهة إسبانيول، التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

برشلونة نجح في الخروج بتعادل مثير مع جاره اللدود بنتيجة 2-2، بفضل هدف من الهولندي لوك دي يونج في الدقيقة 90+6.

التعادل ضمن استمرار برشلونة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، لكنه يتساوى مع أتلتيكو مدريد الخامس في عدد النقاط.

ماذا حدث؟

منتصف الشوط الثاني، وأثناء إجراء برشلونة لعدد من التغييرات، ظهر سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة يمسك بورقة منحها له أحد اللاعبين.

واقترب جيرارد بيكيه من بوسكيتس، ونظرا قليلًا إلى الورقة التي كان فيها تعليمات من تشافي للاعبي برشلونة.

ماذا قال تشافي؟

وتحدث تشافي في تصريحات لقناة برشلونة بعد المباراة، حيث كشف عن سر ما حدث.

وقال تشافي: "لقد غيرت التكتيك، وبسبب ارتفاع صوت الجماهير، لم أتمكن من التحدث إلى اللاعبين، لذلك قمت بكتابة ما أريد على الورق".

ماذا قال تشافي عن مشاركة عثمان ديمبيلي؟

وعاد الفرنسي عثمان ديمبيلي للمشاركة مع برشلونة بعد غياب عن عدد من المباريات بسبب وضعه التعاقدي.

وقال تشافي عن ذلك: "قلت إنه في الفريق وسيساعدنا، لقد لعب دقائق جيدة".

وتعليقًا على أهداف ما تبقى من الموسم، قال مدرب برشلونة: "نحتاج إلى الحفاظ على هدفنا هذا الموسم، وهو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، التعادل خطوة كبيرة إلى الوراء، لكن علينا مواصلة القتال".

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