تشافي يكشف تطورات صفقة كوندي ويُلمح لرحيل دي يونج

تشافي يُقدم وعدًا ثمينًا لجماهير برشلونة

انتصر برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 1-0 في الكلاسيكو الودي الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية صباح اليوم الأحد.

الفريق الكتالوني أبرم العديد من الصفقات الثقيلة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تدعيمًا لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويأمل تشافي هيرنانديز مدرب البارسا قيادة البلوجرانا مجددًا للعودة إلى منصات التتويج وعدم تكرار الموسم المنصرم.

تشافي يتحدث عن أهمية الفوز أمام ريال مدريد

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، حيث أبرزته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بشكل عام نحن سعداء، لقد قدمنا أداءً جيدًا، رغم أن الشوط الثاني كان صعبًا إلا أن الشوط الأول كان ممتازًا".

وتابع: "نتدرب بشكل جيد وشاهدنا فريقًا جيدًا، يجب أن نكون أكثر قدرة على المنافسة وأكثر ثباتًا، أعتقد أننا كنا أفضل من ريال مدريد ولعبنا كرة قدم جيدة، أنا سعيد جدًا بهذا الفوز، الهدف الرئيسي الموسم المقبل هو الفوز بالألقاب، إنه مهم بالنسبة لنا".

صفقة كوندي ومستقبل دي يونج

وعن إمكانية ضم جول كوندي لاعب إشبيلية قال: "لا يمكنني أن أقول أي جديد في هذا الأمر، من المهم تسليط الضوء على مباراة اليوم، لقد أتى جميع اللاعبين الجُدد بقدر كبير من الحماس، إذا جاء أي لاعب آخر فسيضيف للفريق أيضًا".

ثم انتقل إلى الحديث عن ليفاندوفسكي الوافد الجديد إلى كامب نو قائلًا: "روبرت نجم عالمي، ولقد أظهر مدى تواضعه معنا؛ أنه قادم لمساعدتنا، ولقد تأقلم بسرعة هائلة مع الفريق".

وتطرق للحديث عن لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج قائلًا: "أنا لا أرسل رسائل، لقد تحدثت معه وهو يعرف مدى تقديري له، أنا أقدره كثيرًا كلاعب كرة قدم، حيث يُعد لاعبًا ضروريًا مع الفريق".

هل سيكون برشلونة قادر على تسجيل الصفقات الجديدة؟ رد تشافي قائلًا: "نحن نعمل على ذلك جنبًا إلى جنب، في هذه المرحلة نحن متفائلون، أعتقد أننا نبذل جهدًا هائلًا ليكون لدينا فريق تنافسي للغاية، نحن متفائلون ولدينا ثلاثة أسابيع متبقية على نهاية فترة الانتقالات الصيفية".