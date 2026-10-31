"البرازيلي فاز بكل شيء" .. تشافي يفسر عدم استمرارية رونالدينيو ونيمار مثل ميسي ورونالدو

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كشف تشافي، مدرب هولندا، عن التراجع الحاد الذي شهده مستوى رونالدينيو عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية مع برشلونة. وأصرّ لاعب الوسط الإسباني الأسطوري على أن التراجع المفاجئ للنجم البرازيلي كان نتيجة افتقاره إلى الدافع والشغف فحسب، وليس بسبب أسلوب حياته المثير للجدل خارج الملعب.

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تراجع مفاجئ في المستوى

تحدث تشافي عن التراجع المفاجئ لزميله السابق في برشلونة رونالدينيو. وقد عانى الأسطورة البرازيلي من هبوط ملحوظ في مستوياته بعد فترة وجيزة من تتويجه بالكرة الذهبية عام 2005.

وفي حين ألقى الكثير من الجماهير والمحللين اللوم منذ وقت طويل على شغف المهاجم بالسهر والحفلات الليلية، يرى تشافي أن السبب كان مختلفًا. إذ يعتقد الإسباني أن رونالدينيو فقد ببساطة روحه التنافسية.

فبعد أن حقق الأمجاد المحلية والأوروبية في كتالونيا، وجد المهاجم صعوبة في الحفاظ على دافعه. ويرى اللاعب السابق أن هذا فخ نفسي يقع فيه في نهاية المطاف الكثير من الرياضيين من النخبة.

العقلية قبل السهر

وفي حديثه خلال مقابلة مع براكار غوبتا، أوضح تشافي أن رونالدينيو شعر أنه قد أنجز بالفعل كل ما يمكن تحقيقه في كرة القدم على مستوى الأندية. فبعد أن ضمن الألقاب الفردية والجماعية الكبرى، بدأ دافعه اليومي في التلاشي.

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وقال تشافي: "حسنًا، أعتقد أنها كانت مسألة عقلية. لقد فاز رونالدينيو بكل شيء على الإطلاق: الليغا ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة، والكرة الذهبية. وبعد ذلك، ربما فكّر: حسنًا، لقد حققت كل شيء".

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مقارنة بين كبار المهاجمين

ولإبراز وجهة نظره، قارن تشافي بين عقلية رونالدينيو والدافع الذي لا يهدأ لليونيل ميسي. فقد أمضى المهاجم الأرجنتيني قرابة عقدين من الزمن وهو يلعب في القمة المطلقة لهذه الرياضة.

وأضاف تشافي: "إذا قارنته، على سبيل المثال، بليو ميسي، فقد كان رونالدينيو وكأنه يقول... لقد أديت مهمتي بالفعل. أما ميسي فكان يريد المزيد. استمر في العطاء والعطاء. وهذا بسبب العقلية، وليس بسبب الحفلات".

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كما عقد تشافي مقارنة مع مسار مسيرة نيمار بعد أن انتقل الجناح من برشلونة إلى باريس سان جيرمان. وقال: "حدث الأمر نفسه مع 'ناي'. فقد عاش فترة رائعة في برشلونة، حيث فزنا بدوري أبطال أوروبا، ثم وقّع لباريس سان جيرمان. وفي هذه الحالة أيضًا، أعتقد أن السبب كان العقلية".

الحفاظ على التميز في القمة

واختتم تشافي تقييمه بالإشادة بطول العطاء الذي لا يضاهى لكل من ميسي وكريستيانو رونالدو. وأشار إلى أن اللاعبين الذين يفشلون في إدراك أن دافعهم آخذ في التراجع لن يظلوا أبدًا القوة ذاتها على أرض الملعب.

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واختتم قائلًا: "عندما لا تدرك أن عقليتك في تراجع، وتهبط إلى أدنى مستوياتها، وأنك لم تعد اللاعب نفسه. الشيء نفسه لم يحدث، على سبيل المثال، مع كريستيانو رونالدو أو ميسي، فهما مثل الوحوش".