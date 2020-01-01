تشافي يفسر سر تعثر جوارديولا في أيامه الأولى مع مانشستر سيتي

لماذا عانى جوارديولا مع مانشستر سيتي في موسمه الأول؟

كشف تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة ومدرب السد القطري، السبب وراء فشل بيب جوارديولا في تحقيق البطولات بموسمه الأول مع مانشستر سيتي.

جوارديولا خرج دون بطولات في موسم 2016-2017 قبل أن يحقق لقب البريميرليج لموسمين على التوالي.

وكان آخر بطولة حصدها بيب مع مانشستر سيتي هي التتويج بلقب كأس الرابطة بعد التغلب على أستون فيلا في المباراة النهائية.

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وقال تشافي في تصريحات لموقع مانشستر سيتي الرسمي: "لما أكن متفاجئًا من قدرة جوارديولا على تحقيق هذا العدد من الألقاب مع السيتزنز، ولم أشكك للحظة في قدرة الفريق على السيطرة".

وتابع: "في أول موسم له عانى بعض الشيء لأنّه كان بحاجة للتأقلم على طرق لعب مختلفة وثقافة مختلفة وخلفيات رياضية مختلفة وبالتالي كان بحاجة فقط لبعض الوقت ليقدم هذا النجاح".

صاحب الـ40 عامًا أشار إلى أنّ أفكاره التدريبية ليست بعيدة عن مدرب مانشستر سيتي موضحًا: "جوارديولا يرغب أن يكون المسيطر على المباراة وصاحب الاستحواذ الأكبر والمبادر للهجوم".

وواصل: "لقد تعلمت من جوارديولا الكثير، فبجانب أفكاره، يمتلك الطموح والشغف ومهووس بكرة القدم والتكتيكات المختلفة".

واختتم: "نتحدث بصورة مستمرة وعلاقننا قوية وبالنسبة لي هو أفضل مدرب في العالم خلال الوقت الراهن. إنّه امتياز كبير لي مشاركة أفكاره".

جدير بالذكر أنّ تشافي تدرب تحت جوارديولا بين 2008 حتى 2012 وحققا سويًا 14 بطولة لبرشلونة.