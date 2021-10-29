كل شيء تم ولا يتبقى سوى الاعلان الرسمي عن الصفقة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن حسم برشلونة لكافة مفاوضاته مع لاعبه السابق تشافي هيرنانديز ليقود الفريق من منصب المدير الفني في المرحلة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن كل شيء تم بين الطرفين، وسيتم الإعلان عن الصفقة في أقرب وقت ممكن.

ما الجديد فيما يتعلق بمستقبل تشافي في تدريب برشلونة؟

وأوضحت الصحيفة أن تشافي نقل الخبر لنجوم فريق السد بالفعل، وأخبرهم أنه سيرحل عن تدريب الفريق في الساعات المقبلة.

وكانت الصحيفة قد أكدت أن تشافي اتفق مع إدارة السد على الرحيل عقب مباراتي الفريق المقبلتين في دوري نجوم قطر ضد الأهلي والدحيل.

ويستضيف السد الأهلي مساء السبت على ملعبه ووسط جماهيره، بينما يحل ضيفًا على الدحيل في الأربعاء المقبل الموافق الثالث من نوفمبر.

ومن المنتظر أن يعلن برشلونة عن تولي تشافي لتدريب الفريق يوم الخميس الموافق الرابع من نوفمبر، لكن إمكانية توليه التدريب بشكل فوري ستكون صعبة، وقد تكون مواجهته الأولى في القيادة الفنية للفريق ضد إسبانيول في الـ 20 من الشهر الجاري وبعد التوقف الدولي.

ماذا كان رد السد على الأخبار الأخيرة؟

أصدر السد بيانًا أكد خلاله أن تشافي مستمر في قيادة الفريق في المرحلة المقبلة، ويضع تركيزه الكامل على المباريات المقبلة للفريق.

وكتب النادي في بيانه: "للرد على ما تم تداوله مؤخرًا تود إدارة السد أن تؤكد أن عقد تشافي مع الفريق مستمر لعامين آخرين".

وأضاف: "تشافي يضع كامل تركيزه على المباريات المقبلة للحفاظ على الصدارة وللدفاع عن اللقب".

جدير بالذكر أن برشلونة سيكون لديه مباراة يوم السبت الموافق السادس من نوفمبر ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، يخوض قبلها مواجهتين ضد ديبورتيفو ألافيس ودينامو كييف.

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