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يلتقي منتخب هولندا مع ألمانيا يوم الإثنين، بعد ثلاثة أيام من اكتساحه اليونان بسباعية نظيفة على أرضية ملعب يوهان كرويف أرينا. ومن المنتظر أن يختار المدير الفني تشافي اللاعب تون كوبماينرز بديلاً لفرينكي دي يونج، بحسب Voetbalzone. وتنطلق المباراة على ملعب الأولمبياشتاديون في برلين عند الساعة 20:45، وستُنقل مباشرة عبر NPO3.

وكان دي يونج قد انسحب يوم السبت بسبب الإصابة، وسيغيب عن الرحلة إلى برلين. وكان تشافي قد استبعد بالفعل فيرجيل فان دايك وبراين بروبي، اللذين غابا عن الفوز بسبعة أهداف على اليونان.

ويبدأ بارت فيربروجن حارساً للمرمى على الأراضي الألمانية يوم الإثنين. ولم يُجرِ تشافي أي تغييرات في خط الدفاع، حيث يصطف دينزل دومفريس وجان باول فان هيكه وميكي فان دي فين ويورين تيمبر من اليمين إلى اليسار.

وبعد مشاركته أمام اليونان، يحل كوبماينرز محل دي يونغ في وسط الملعب. ويكمل جوي فيرمان وتيجاني ريندرز الثلاثي.

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وفي خط الهجوم، لم يُجرِ تشافي أي تغييرات أيضاً. فقد افتتح كريسينسيو سامرفيل التسجيل أمام اليونان ويحصل على فرصة أخرى في الجهة اليمنى. ويقود دونيل مالين، الذي سجل هو الآخر، خط الهجوم، بينما يشكل كودي غاكبو خطورة من الجهة اليسرى.

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ويتصدر منتخب هولندا المجموعة الثانية في دوري الأمم برصيد أحد عشر نقطة من خمس مباريات. ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف منتخب تشافي.

وقد منح الفوز خارج الديار على صربيا بنتيجة 3-1 يوم الجمعة دفعة معنوية لمنتخب ألمانيا. وكان فلوريان فيرتز من بين المسجلين لمنتخب المدير الفني يورجن كلوب.

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وعندما التقى المنتخبان في أمستردام في سبتمبر، بدا الضيوف في طريقهم إلى الفوز حتى سجل جاكبو هدف التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع.

وستكون مباراة الإثنين هي اللقاء الخمسين بين البلدين. فقد فاز منتخب ألمانيا ثماني عشرة مرة مقابل اثني عشر فوزاً لهولندا، إضافة إلى تسعة عشر تعادلاً. وسجل منتخب هولندا 80 هدفاً واستقبل 91.

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التشكيلة المتوقعة لمنتخب هولندا: فيربروجن؛ دومفريس، فان هيكه، فان دي فين، تيمبر؛ كوبماينرز، فيرمان، ريندرز؛ سامرفيل، مالين، جاكبو.