تمكن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني من اكتشاف خطأ فادح في تمثال دييجو أرماندو مارادونا في ملعب نادي نابولي الإيطالي.

وخلال توجهه لحضور المؤتمر الصحفي قبل مباراة نابولي وبرشلونة، والتي تقام مساء الخميس على ملعب "دييجو مارادونا" في مدينة نابولي، لاحظ تشافي الخطأ في تمثال أسطورة الأرجنتين.

ملاحظة تشافي الدقيقة والصحيحة أيضًا، جاءت بشكل عابر وسريع، وأثارت إعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت قناة برشلونة الأمر حين قال تشافي: "ما يحدث هو أن الكرة على يمينه، وهو أعسر".

تشافي أثار الجدل خلال المؤتمر الصحفي، حين تحدث عن المقارنة بين مارادونا، ومواطنه ليونيل ميسي أسطورة برشلونة ونجم باريس سان جيرمان الحالي.

وقال تشافي عن مارادونا: "إنه لاعب كرة قدم حركنا جميعًا وكان مرجعًا لنا، مازلنا نشاهد مقاطعه حتى الآن ونشعر بالإثارة".

وتابع "لولا ظهور ميسي، لكنا الآن نتحدث عن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، لقد شكّل حقبة وما زلنا نتذكره". (طالع لمزيد من التفاصيل)

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