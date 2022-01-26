تشافي يحدد أولويته القصوى لإدارة برشلونة قبل إغلاق السوق

قرر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، تركيز كافة الجهود داخل النادي، من أجل التعاقد مع مهاجم جديد قبل إغلاق سوق يناير الشتوي.

ويعاني برشلونة من نقص واضح في خط الهجوم، بسبب اعتزال سيرخيو أجويرو إثر مشكلة في القلب، بالإضافة لهبوط مستوى ممفيس ديباي ولوك دي يونج.

وزادت الأمور تعقيدًا هذا الأسبوع، بعد الإصابة الطويلة لأنسو فاتي واحتمالية غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم.

ما هي صفقة برشلونة الأخيرة؟

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن تشافي منح الأولوية لمركز المهاجم على حساب الظهير ولاعب الوسط، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويأتي ذلك بسبب المستوى الهجومي الضعيف للفريق، حيث سجل برشلونة هدفًا فقط على أرضه في آخر 4 مباريات بالدوري الإسباني.

ولا يزال ألفارو موراتا هو المرشح الأوفر حظًا للانتقال إلى الفريق الكتالوني، حيث يعمل النادي على إفساح المجال للعب المالي النظيف من أجل تسجيله.

ويثق برشلونة في قدرته على التعاقد مع مهاجم يوفنتوس، لترحيب اللاعب بهذه الخطوة، بالإضافة لاقتراب النادي الإيطالي من ضم الصربي دوشان فلاهوفيتش.

هل يستسلم برشلونة لو لم يضم موراتا؟

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي وعدت تشافي بالتعاقد مع مهاجم، حتى ولو لم يكن موراتا في حالة تعقد الأمور بشأن تسجيله.

ووضعت الإدارة بعض الخيارات الأخرى أهمها بيير أوباميانج مهاجم آرسنال، بالإضافة إلى لوكاس بويي مهاجم إلتشي.

ولو سمحت الأمور لإضافة صفقة أخرى، ستكون على الأرجح الظهير الأرجنتنيني نيكولاس تاجليافيكو لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

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