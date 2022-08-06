تشافي يتحدى ريال مدريد: هدفنا الفوز بكل الألقاب!

تشافي يرى أن داني ألفيش يستحق وداع الجماهير في ملعب كامب نو

أدلى مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز ببعض التصريحات حول تطلعاته للموسم المقبل والمنافسة على كافة الألقاب التي يشارك فيها الفريق الكتالوني.

وكان نادي البلوجرانا قد أبرم العديد من التعاقدات هذا الصيف، حيث يسعى للعودة من جديد إلى قمة الفرق الأوروبية والحصول على البطولات.

وتحدث تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء فريقه ضد نادي بوماس يوم الأحد في لقاء كأس جوان جامبر الذي سيلعب في ملعب كامب نو كما جرت العادة.

ماذا قال تشافي عن الموسم المقبل؟

قال المدرب الإسباني: "الفريق جيد للغاية، لدينا شعور ممتاز من التدريبات".

وواصل: "الجميع يتدربون بشكل جيد للغاية، بحدة وإيقاع، كانت جولة [ما قبل الموسم] إيجابية للغاية، لقد تدربنا هذا الأسبوع، في أجواء حارة، ولكن هذا ما يتعين علينا القيام به".

وتابع: "لقد ولّدنا الكثير من الحماس، لقد رأيته بالأمس في عرض روبرت ليفاندوفسكي".

وأوضح: "الهدف هذا العام هو الفوز بالألقاب ولعب كرة قدم جيدة، نريد أن نجعل الناس سعداء، إنهم يستحقون ذلك".

ماذا عن مواجهة بوماس وداني ألفيش؟

قال تشافي: "بوماس فريق يسير بخطى سريعة في وسط منافساته ولديه مدرب جيد".

وواصل ساخرًا: "لديهم لاعبون جيدون باستثناء داني ألفيش وسالفيو على الأجنحة".

وعن لاعبه السابق ومنافسه الحالي اختتم: "سيكون بمثابة وداع لداني ألفيش، إنه يستحق ذلك، عندما أخبرته أنه مضطر لمغادرة النادي، أخبرته أنه يستحق تكريمًا، لقد تحدثت مع الرئيس لتحقيق ذلك".