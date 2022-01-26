تشافي يُبلغ وكيل ديمبيلي: إما الرحيل الآن أو التجميد التام!

التقى مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز مع وكيل أعمال عثمان ديمبيلي، موسى سيسوكو، يوم الثلاثاء للتناقش حول مستقبل النجم الفرنسي داخل كامب نو.

ورفض ديمبيلي تجديد عقده مع برشلونة، ليكون بمثابة الإعلان عن رحيله في يونيو المقبل مجانًا، على عكس رغبة النادي الكتالوني.

ولم يشارك ديمبيلي في آخر مباراتين لبرشلونة، ما بين استبعاد تأديبي وادعاء وجود آلام في المعدة، مما أثار الجدل حول وضعه بالفترة المقبلة مع البلوجرانا.

ماذا قال تشافي لوكيل ديمبيلي في الاجتماع؟

صحيفة "ماركا" أشارت إلى أن تشافي أبلغ سيسوكو أن برشلونة أراد الإبقاء على ديمبيلي، وليس أدل على ذلك من العروض الكثيرة له على مدار الأشهر الماضية.

وبمجرد أن أصبح مؤكدًا أن ديمبيلي لن يجدد إثر رفضه لكل العروض التي منحتها له إدارة جوان لابورتا، قرر النادي أنه من الأفضل للجميع أن يرحل في الميركاتو الشتوي الحالي.

كيف رد وكيل ديمبيلي على ما قاله تشافي؟

لم يكن لسيسوكو ردًا صريحًا على فكرة رفض التجديد، وسأل فقط حول ما هو وضع موكله إذا رفض التجديد ورفض الرحيل في الشتاء الحالي.

رد تشافي في هذا الصدد كان واضحًا للغاية، حيث قال له "إذا لم يقبل هذين الخيارين، فلن يلعب لبرشلونة مرة أخرى".

صحيح أن سيسوكو حاول التأكيد على رغبة ديمبيلي في مساعدة برشلونة حتى النهاية، لكن "التجميد" بات مؤكدًا بحديث تشافي.

ما هي الوجهات المحتملة لديمبيلي؟

يحظى ديمبيلي باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، ويأتي باريس سان جيرمان تحديدًا على رأسها.

وفي الأيام الماضية ترددت أنباء أن تشيلسي دخل في صراع التعاقد مع صاحب الـ24 عامًا بناء على رغبة من المدرب توماس توخيل.

ويبقى يوفنتوس وكذلك مانشستر يونايتد في الصورة أيضًا، حتى أن الصحف الإيطالية قالت أن اليوفي اتفق على الراتب مع اللاعب بالفعل.

اقرأ أيضًا..

نيمار يعترف: أردت العودة إلى برشلونة في 2019

"خاص | "هكذا سيضم برشلونة هالاند ويدفع راتبه

أزمة انتهت برحيله.. كواليس شعور ميسي بالخيانة بسبب بيكيه!