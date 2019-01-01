تشافي يبدأ رحلته التدريبية من قطر

تعرف على خطة تشافي هيرنانديز لدخول مجال التدريب

يقترب تشافي هيرنانديز، لاعب السد القطري وأسطورة برشلونة، من بدء مسيرته التدريبة من الموسم المقبل.

تشافي سبق وأعلن رغبته العمل في التدريب وقيادة الفريق الكتالوني.

وقالت إذاعة "راك" الإسبانية إنّ بطل كأس العالم 2010 قرر أن يبدأ التدريب في الموسم المقبل وذلك بقيادة فريق السد القطري حتى 2021.

وأوضحت أنّ الإسباني سوف يعمل لموسمين على الأرجح في السد بهدف تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا قبل أن يتولى بعد ذلك تدريب برشلونة.

ليلة الثنائيات 👇

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⚡️ “ملخص الليلة الأولى من عودة مباريات دوري أبطال أوروبا.. سقوط سولشاير”https://t.co/2cNi5Fvlms#أوروبا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019

وقد يكون تشافي مدربًا للفريق الكتالوني في موسم 2021-2022 وذلك بعد رحيل جوسيب ماريا بارتوميو عن رئاسة برشلونة.

تشافي رحل عن النادي الكتالوني في 2015 بعد أن حقق الثلاثية الثانية له رفقة البلوجرانا.