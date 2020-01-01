تشافي: ميسي كالوحش يستطيع اللعب في أي عمر، وتقنية الفيديو جدلية

تشافي هيرنانديز نجم فريق برشلونة السابق والمدير الفني الحالي للسد القطري يتحدث عن التحكيم في الدوري الإسباني ومستقبل ميسي وكأس العالم 2022.

طمأن النجم الإسباني تشافي هيرنانديز قائد برشلونة الأسبق والمدير الفني الحالي للسد القطري جماهيره على حالته الصحية بعدما أعلن عن إصابته بفيروس كورونا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ضمن حوار صحفي مع صحيفة "ماركا"، وتطرق خلاله للحديث عن مستقبل ليونيل ميسي وبطولة كأس العالم 2022 في قطر، وعن رأيه في كيكي سيتيين المدير الفني الحالي لبرشلونة والتحكيم في الدوري الإسباني بالجولات الأخيرة.

وقال تشافي عن وضعه الصحي بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا: "أولًا أنا بخير بالرغم من العزل الصحي، وأريد العودة للعمل سريعًا في أقرب وقت ممكن".

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وأضاف عن مستوى برشلونة تحت قيادة كيكي سيتيين: "بعض الأحيان الفريق يلعب بشكل جيد، وأحيانًا لا، لكنني أحب طريقة تفكير سيتيين بالسيطرة ولعب كرة قدم جذابة بالرغم من أن ذلك يكون مستحيلًا في عدة مناسبات، لكن بشكل عام الفريق يقدم مستويات جيدة تحت قيادته".

وأردف عن التحكيم في نهاية الدوري الإسباني: "عمل الحكام به الكثير من الصعوبة بالفعل، لذلك لا أحب التعليق عليه، لكن تقنية الفيديو كانت جدلية في النهاية".

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وتطرق للحديث عن مشاركة ميسي في كأس العالم بقطر: "ليونيل يستطيع اللعب في أي عمر يريد، على مستوى بدني هو سريع وقوي ووحش على المستوى التنافسي، ولا يوجد لدي شك في تواجده ببطولة كأس العالم القادمة".

جدير بالذكر أن تشافي كان ضمن الترشحيات الخاصة بتدريب برشلونة رفقة كيكي سيتيين بعد رحيل المدرب السابق للفريق إرنستو فالفيردي.