مباراة إنتر محور حديث تشافي قبل الكلاسيكو

تطرق مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز للعديد من الملفات حول مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والتي تجرى لحساب الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

وتحدث تشافي عما إذا كان قد تلقى أي رسائل من رئيس برشلونة جوان لابورتا بشأن مستقبله في الفريق الكتالوني، خصوصًا بعد التعادل المر مع إنتر ميلانو في دوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي: "لم أتحدث مع الرئيس حول أي شيء يخص مستقبلي".

وعن طريقة لعب برشلونة المثالية في كلاسيكو الأرض بالنسبة له، قال تشافي: "نريد أن نضغطهم في مناطقهم، والهجوم ككتلة واحدة ولكن أهم شيء ينبغي علينا تجنبه هو اللعب باستعجال وإضاعة الفرص".

مؤمن بالفريق!

وشدد على إيمانه بالفريق رغم الفترة الصعبة التي يمر بها قائلًا: "أنا مؤمن جدا بالفريق وبعقليته القتالية، لو قاتلنا الموسم الماضي كما نفعل الآن لكانت الأمور مختلفة".

وأكد تشافي جاهزية لاعبه الفرنسي جول كوندي للعب الكلاسيكو، قائلًا: "كوندي جاهز بنسبة 100% للكلاسيكو، يتدرب بشكل جيد وسيلعب أمام ريال مدريد".

وعن الفرق بين خوض الكلاسيكو لاعبًا ومدربًا، أكد تشافي: "كنت أستمتع باللعب في الكلاسيكو كلاعب أكثر مما أنا عليه الآن كمدرب".

وعما يجب أن يتحسن في برشلونة، قال تشافي: "يجب أن نطور قدرتنا على التسديد، ماركوس (ألونسو) وعثمان (ديمبيلي) ورافينيا لديهم القدرة على فعل ذلك، إنه خيار مثل العرضيات والاختراق، وغدًا يمكننا عمل ذلك".

هذا ما افتقدنا أمام إنتر!

وأضاف: "أمام إنتر قد يقول البعض إننا احتجنا إلى القوة البدنية، ولكن ما احتجناه أكبر هو القوة الذهنية، ولكن أقول إن مباراة إنتر ستكون مرجعية لنا".

وأشار: "حصلت بعض الأخطاء من طرفنا في الدفاع، استقبال هدف في الليجا و6 في الشامبيونز أمر له دلالة بكل تأكيد".

وواصل استدعاء مباراة إنتر ميلانو قائلًا: "وضعنا الحسابي معقد في دوري الأبطال، صحيح أننا لم نفقد كل الحظوظ من الناحية الرقمية بعد، ولكن يظل الوضع معقدًا".

وعن كيفية تلافي مشكلات الدفاع، قال تشافي: "أملك جميع الخيارات في الدفاع، ألونسو لعب كقلب دفاع فيما مضى، سأرى ما يمكنني فعله ونقرر يوم المباراة".

وأردف: "صحيح أننا لا نملك أراوخو لرقابة فينيسيوس واحدًا لواحد، ولكننا سنجري تغييرات لجعل هذه العملية تتم بصورة مختلفة في ظل غياباتنا، وفي النهاية ريال مدريد ليس فينيسيوس فقط، لديهم أسماء هامة أخرى مثل كروس وبنزيما والبقية".

وشدد على أن "الكلاسيكو مباراة بـ 3 نقاط، ولكنها فرصة لنا لتدارك النتيجة السيئة أمام إنتر والتي أحزنتني للغاية، كمشجع لبرشلونة أعرف أننا لم يكن ينبغي أن نحقق هذه النتيجة".