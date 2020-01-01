تشافي : موجهة الدحيل صعبة، ورفضت قيادة برشلونة لهذا السبب

نعم تلقيت عرضًا من برشلونة بحضور إبيدال والمدير الرياضي أوسكار ولكنني لم أوافق

أكد المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد، على صعوبة مواجهة فريقه المُقبلة أمام فريق الدحيل في نهائي كأس قطر، في المباراة التي ستقام مساء الجمعة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة قال تشافي : "هدفنا الحصول على اللقب الثاني هذا الموسم ولاعبو السد يعشقون الانجازات وسنلعب للاستمتاع امام فريق الدحيل القوي، المهمة صعبة ونحن جاهزون لها".

المدرب الإسباني أضاف : "اختلاف موعد بطولة كأس الموسم وأقامتها في منتصف الموسم يعتبر حافز والفوز بها سيعطينا دفعة كبيرة لبطولة الدوري ودوري الابطال الذي سيبدأ في فبراير المقبل".

تشافي أضاف : "الأرقام تقف في صالحنا ولكن مباراة الغد مختلفة تمامًا وهي مباراة واحدة من 90 دقيقة وتحتاج بطل واحد، نعرف الدحيل جيدًا ونحن لا نخاف من هذه المواجهة وقادرون على التتويج باللقب".

وبالتحول للحديث عن برشلونة قال تشافي : "نعم تلقيت عرضًا من برشلونة بحضور إبيدال والمدير الرياضي أوسكار ولكنني لم أوافق على هذا العرض خاصة وإنه المبكر جدًا لي تدريب برشلونة ولكنه سيظل حلمي المفضل في المستقبل تدريب فريق برشلونة".

وعن المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني قال : "أحب مدرب برشلونة الجديد وأفضل طريقة عمله واتوقع له النجاح مع الفريق".

وأنهى تشافي تصريحاته : "قرار استمراري مع السد ورفض عرض برشلونة أول من عرف به عائلتي ثم لاعبو السد لآنهم الأحق بذلك وطوال 3 أيام السابقة لم أكن في أفضل تركيزي ولكن الآن في كامل تركيزي مع السد على مباراة الدحيل المقبلة".

نهائي كأس قطر 2020 الموعد، القنوات الناقلة والملعب المستضيف

يُذكر أن نادي السد يستقبل منافسه الدحيل مساء غدًا الجمعة على ملعب جاسم بن حمد في مباراة نهائي كأس قطر 2020.