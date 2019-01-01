تشافي: مواجهة مونتيري صعبة.. ونحاول تقديم شيئًا كبيرًا للكرة القطرية

مواجهة قوية بين السد ومونتيري المكسيكي

من قطر - ماجد جزر

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري عن مواجهة فريق مونتيري المكسيكي في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

السد القطري تأهل إلى الدور الثاني بعد الفوز في اللقاء الافتتاحي أمام هينجين سبورت، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد أن امتدت المباراة إلى أشواط إضافية.

بطل الدوري القطري يواجه مونتيري المكسيكي مساء غدًا السبت، على ملعب "جاسم بن حمد" بالدوحة التي تستضيف منافسات البطولة.

وقال تشافي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "أمامنا مباراة تاريخية بالنسبة للنادي، لدينا رغبة في المنافسة على اللقب".

وأضاف: "مونتيري فريق قوي ويقدمون عمل ممتاز مع المدرب الجديد أنطونيو محمد ولكننا نريد أن ننافس وفي كرة القدم لا تتوقع ما سيحدث".

وتابع تشافي: "أبلغت اللاعبين بصعوبة المباراة، وقد يكون في مصلحتنا أن يكون الضغط أكبر على مونتيري فهو صاحب اسم كبير، وكل شيء يظل ممكنًا في الملعب وسنحاول أن نتفوق عليهم".

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وأردف الإسباني: "يُمكن أن نخسر أو نفوز ونحاول أن نُثبت إننا قادرون على تقديم شيء مميز في هذه البطولة، ونحاول أن نُقدم أن الكرة القطرية تقدمت بشكل واضح قبل منافسات كأس العالم 2022".

واختتم تشافي حديثه قائلًا: "نعم لدينا أزمة وهي إضاعة الفرص، ونقلت ذلك للاعبين ونحن نصل إلى المرمى بشكل جيد، وغياب التوفيق أمر وارد في كرة القدم ".

ويواجه الفائز من السد ومونتيري، في نصف نهائي كأس العالم للأندية فريق ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.