تشافي: مواجهة صلاح أصعب تحدي لبيكيه في الموسم

تعرف على تصريحات تشافي حول مباراة ليفربول وبرشلونة

أكد تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة ولاعب السد القطري الحالي، أنّ مواجهة المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، هو الاختبار الأصعب لجيرارد بيكيه في الموسم الجاري.

ليفربول يحل ضيفًا على برشلونة مساء اليوم، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "مستوى بيكيه في الأشهر الأخيرة يكشف سبب كونه أفضل مدافع في العالم، ولكن صلاح سيكون أحد أصعب الاختبارات له في الموسم ومتأكد من أنه لن يجعله يقضي ليلة سهلة".

وتابع: "جوردي ألبا يمتلك الكثير من الخبرات مع برشلونة ومنتخب إسبانيا وسوف يستخدم كل إمكانياته لإيقاف ماني صاحب المستوى المميز والذي يشكل ذات الخطورة التي يشكلها صلاح".

تشافي أشار إلى أنّ ميسي لا يزال أفضل لاعب في التاريخ ويقدم مستويات مبهرة خلال الموسم الحالي ويمتلك الجوع والشغف لتحقيق البطولات ولذلك سيشكل خطورة كبيرة على مرمى أليسون.

برشلونة يُحب اللعب أمام الفرق الإنجليزية بالتأكيد ولكم في هذه الإحصائية إثباتًا على ذلك👇



🔴 فاز برشلونة في 27 مباراة أمام فرق إنجليزية في دوري أبطال أوروبا - أكثر من أي فريق آخر أمام دولة أخرى في تاريخ البطولة. pic.twitter.com/yCRHrL390o — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 1, 2019

وأردف: "فيرجيل فان دايك أحد أفضل المدافعين في العالم وأوروبا وسوف يواجه خطورة كبيرة من جانب لويس سواريز الذي يمتلك القدرات البدنية والمهارية. سوف تكون مباراة خاصة بين الثنائي".

واختتم: "سيرجيو بوسكيتس هو الأفضل فيما يقوم به ومهم لبرشلونة في المباراة لأجل الخروج من الضغط وأعتقد أنّ فيرمينو هو من سيضغط عليه باستمرار وهذه ولذلك سيحاول الحذر منه".

جدير بالذكر أنّ فان دايك سبق ولعب ضد برشلونة مع سيلتك ولكنّ ميسي لم يتواجد وقتها للإصابة كما أنّ سواريز كان لاعبًا في صفوف ليفربول.