تشافي مُعلقاً على ريمونتادا ريال مدريد: هذا هو حمضهم النووي

علق تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على ريمونتادا ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهلت كتيبة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد إلى نهائي دوري الأبطال عقب الفوز أمام السيتي بنتيجة (6/5) مجموع مباراتي الذهاب والإياب، لمواجهة ليفربول في النهائي.

ماذا قال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال بيتيس؟

الفريق الكتالوني يستعد لمواجهة نظيره فريق ريال بيتيس مساء غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل المُباراة: "غدًا لدينا فرصة ذهبية لتحقيق أحد أهدافنا وهو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ريال بيتيس خصم مباشر لذلك لن يكون الأمر سهلاً".

وتابع: "مع فلسفتنا حققنا 5 دوري أبطال أوروبا، وعدة بطولات كثيرة، وأكثر من ذلك، وتقدير الجميع كان يتذكر بارسا بيب وميسي، لا يوجد لدي أي شك حول فلسفتنا".

وواصل: "علينا التحسن واعتقد أننا تحسنا كثيراً، في مراحل الاقصائيات لم ننافس يجب أن نتحسن في ذلك، برشلونة عليه الفوز ببطولات".

وحول إقامة ممر شرفي للاعبي ريال بيتيس قال تشافي: "بالنسبة لنا الممر الشرفي يدل على الإحترام، بيتيس فاز ببطولة ونحن شاركنا بها، علينا اظهار ذلك للجماهير والأطفال، غدًا سوف نقف لهم، وقفت ايضًا امام ريال مدريد ولا يوجد لدي مشكلة بذلك".

وعن الفوز امام ريال مدريد بنتيجة (4/0) قال تشافي: "نحن نمنح قيمة لانتصارات بهذه النتيجة أمام الملكي رغم أنها كانت مجرد 3 نقاط، يجب أن نكون أكثر اتساقاً للقتال على الألقاب في المستقبل".

وعن تجديد عقد جافي قال: "انه تجديد هام، قلت عدة مرات أنه مهم للحاضر والمستقبل، لدي علاقة جيدة مع وكيل أعمال اللاعب، أعتقد الطرفان يريدوا التجديد، سيكون خبر سار لبرشلونة".

تشافي يتحدث عن ريمونتادا ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

قال تشافي: "ريال مدريد يملك شخصية العودة في النتيجة، هذا حمضهم النووي، في مباراتنا ضدهم، لو سجلوا هدفا بعد تقدمنا 2-0، لحاولوا العودة في النتيجة حينها، كرة القدم لعبة متقلبة، ليس دائمًا الذي يستحق هو من يفوز".

جدير بالذكر أن ريال مدريد قد تُوج رسمياً بطلاً للدوري الإسباني، بينما يُنافس البارسا على حسم مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث يقع في المركز الثاني بالليجا برصيد 66 نقطة.

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