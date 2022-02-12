تشافي: مشكلة برشلونة التعود أن ميسي يفعل كل شيء

أقر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة صعوبة المواجهة أمام إسبانيول قبل مواجهة الديربي، غداً الأحد.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي على هامش المباراة والتي تطرق فيه للحديث عن عدة أمور لعل أبرزها مستوى الفريق واللاعبين.

ويلتقي برشلونة مع نظيره إسبانيول على ملعب "كورنيلا البرات" ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإسباني.

ماذا قال تشافي؟

بدأ تشافي المؤتمر الصحفي مشيدًا بالخصم، قائلًا: "سنواجه إسبانيول بأفضل نسخة له منذ سنوات، إنها مباراة نهائي أخرى سنلعبها، اختبار حقيقي أمام خصم صعب، ومدرب ممتاز، لأنهم يعملون بطريقة رائعة للغاية".

وأضاف: "مباراة أتلتيكو مدريد كان بها الكثير من الإيجابيات، ونحتاج الآن لتحقيق المزيد من الانتصارات، لكي نتحسن أكثر، هذا ما أتطلع إليه، والهدف الأول حالياً هو أن ننهي الموسم بين الـ 4 الأوائل".

وعن إذا وصل الفريق إلى المستوى الذي يريد، رد تشافي: "نعم، حدث ذلك أمام أتلتيكو مدريد، قبل حالة الطرد، نريد الاستمرار على هذا النهج، الأحاسيس الجيدة بعد الانتصارات تساعد على تحقيق المزيد".

وتابع: "هناك تحسن ملحوظ في العمل الدفاعي، وفي أمور تكتيكية عديدة، ولكن علينا أن نكون أفضل في الهجوم بالمساحات، وكذلك في الكرات الثابتة، جميع الأمور سوف تتحسن مع الوقت".

وعلق تشافي على رحيل فيران ريفرتر: "نأمل أن لا نتأثر بهذا الأمر، قال لي ريفرتر أنه سيأتي ويودعني، إنه شخص محترف، وسيغادر لأسباب خاصة، ورحيله أمر مؤسف بالتأكيد".

ماذا قال تشافي عن اللاعبين؟

وواصل تشافي عن داني ألفيش: "وجوده مهم في فريقنا، للأسف ليس بمقدورنا عمل أي شيء بخصوص عقوبة الإيقاف التي وقعت عليه، وإيريك جارسيا غالبًا سيعود إلى قائمة الفريق أما ديباي يتحسن ولن يتواجد غداً".

وأكمل عن ديمبيلي: "بدون شك سوف نعتمد عليه في اللقاءات المقبلة، وسيكون له دور مهم، كنت أريد إشراكه في الشوط الثاني ضد أتلتيكو مدريد، لكن حالة الطرد غيرت خططي".

وعن من سيسدد ركلات الترجيح: "لدينا عدة خيارات للاعبين يفعلون ذلك بشكل جيد، مثل بوسكيتس، وديباي، وأوباميانج، وبيكيه".

أما الركلات الحرة، رد تشافي: ليس لدينا لاعب متخصص بتسديد الركلات الثابتة مثل ليو ميسي، مشكلة برشلونة أن ميسي كان يفعل كل شيء".

ثم اختتم وتحدث عن جافي: "يلعب بروح كبيرة، إنه لاعب حيوي للغاية، ربما بحاجة للتحسن في بعض الأمور التكتيكية، ولكن ما يقدمه بعمر 17 عامًا، هو شيء مذهل جداً".

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