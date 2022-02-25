تشافي: لسنا الأقرب للفوز بالدوري الأوروبي، ودي يونج لم يفهم المطلوب منه!

علق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، على حظوظ فريقه في الفوز ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي بعد التغلب على نابولي.

برشلونة نجح في تخطي مرحلة خروج المغلوب من البطولة، وينتظر قرعة دور الـ16 لمعرفة الفريق الذي سيواجهه لاستكمال رحلته الأوروبية.

ونجح الفريق الكتالوني في الفوز على نابولي 4/2، بعد التعادل 1/1 على ملعب كامب نو، ليوجه رسالة إلى كل المنافسين في المسابقة.

ماذا قال تشافي؟

المدرب الإسباني قال عقب نهاية المباراة:"المرشحون للفوز بالدوري الأوروبي؟ لا أعتقد ذلك على الإطلاق".

وأضاف:"لقد قدمنا مباراة رائعة ووصلنا إلى دور الـ16، علينا أن نواصل العمل بكل تواضع، لم نفز بأي شيء بشكل كامل حتى الآن".

وأما عن مستوى فرينكي دي يونج:"صادفت عددًا قليلًا من اللاعبين الذين ينتقدون أنفسهم مثله، إنه متطلب للغاية، في البداية لم يفهم ما كنا نطلبه منه، لكنه يتحسن بشكل كبير".

كيف فاز برشلونة على نابولي؟

الفريق الكتالوني دخل اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز على فالنسيا في الدوري الإسباني، لكن التعادل 1/1 في مواجهة الذهاب في كامب نو كان مقلقًا للجماهير.

البداية كانت بهدف عن طريق جوردي ألبا، قبل أن يضيف فرينكي دي يونج الهدف الثاني، لينجح بعدها لورينزو إنسيني في تقليص الفارق لنابولي.

وفي الوقت الذي كان يطمح فيه الفريق الإيطالي في العودة، سجل جيرارد بيكيه الثالث مع نهاية الشوط الأول، وأكمل بيير أوباميانج الرباعية بالشوط الثاني، ليكتفي ماتيو بوليتانو بهدف آخر لأصحاب الأرض.

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