تشافي: لا نستحق التعادل وديمبيلي انتزع إعجاب الجماهير

يعتقد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، أن فريقه لا يستحق التعادل امام نابولي في الدوري الأوروبي، مشيرًا إلى أن عثمان ديمبيلي لاعب الفريق، حول صافرات استهجان الجمهور إلى إعجاب وتصفيق.

وتعادل برشلونة بهدف لكل فريق أمام نابولي، ضمن ذهاب مباريات ملحق دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وقال تشافي هيرنانديز في تصريحات عقبت اللقاء: "النتيجة ليست جيدة، ولكننا لعبنا بشكل جيد للغاية، كان يمكن أن نظهر بشكل أفضل من هذا أيضًا، في اعتقادي أننا نستحق أكثر من التعادل، كنا نستحق تسجيل أكثر من هدف".

وتابع: "من الواضح أننا نعاني من عدم الفعالية أمام المرمى، أن نسدد 23 تسديدة أمر رائع، ولكن كان يتعين علينا أن نسجل أكثر، فالنتيجة غير عادلة على الإطلاق ولا توضح سير المباراة".

وعن صافرات الاستهجان التي أطلقها الجمهور، على عثمان ديمبيلي قال المدرب الإسباني: "مع الفرص التي يصنعها عثمان ديمبيلي ومستواه في الملعب، حول صافرات الاستهجان إلى إعجاب وتصفيق من الجمهور".

وعن مستوى فيران توريس مع الفريق، قال مدرب برشلونة: "بالوقت ستتحول الفرص التي يهدرها فيران إلى أهداف، لقد سجل اليوم هدفنا من ركلة جزاء، ونفذ الركلة بطريقة مذهلة للغاية، أنا سعيد به سيساعد الفريق كثيرًا وسيقدم لنا الكثير".

جدير بالذكر أن برشلونة سيحل ضيفًا ثقيلًا على نابولي، مساء الخميس المقبل 24 فبراير، ضمن إياب ملحق دور الـ 16 من البطولة، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.