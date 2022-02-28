تشافي: لا نستبعد المنافسة على الليجا واستمرار ديمبيلي ليست مشكلتي

احتفل تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة بفوز فريقه العريض على أتلتيك بيلباو في قمة الجولة 26 من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وقضى برشلونة وجماهيره ليلة سعيدة في "كامب نو" بعد تحقيق الفوز على أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة، ليواصل "البلوجرانا" سلسلة العروض الرائعة التي يقدمها مؤخرًا.

وواصل برشلونة تقدمه في بطولة الدوري الإسباني، حيث يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن ريال بيتيس الثالث، ويملك "البلوجرانا" مباراة أقل.

تشافي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أشاد بأداء لاعبيه، خاصة بيدري، وأكد أن الفريق يتحسن بشكل واضح للغاية.

ماذا قال تشافي؟

في البداية تحدث تشافي عما إذا كان يتوقع ذلك الأداء بقوله: "كنت أتوقع ذلك لأن الفريق يتحسن، إنهم يتدربون بشكل جيد للغاية، المنافس فريق ممتاز لكن لعبنا المباراة بجدية".

وأضاف: "كنا أكثر صلابة في الدفاع مع الضغط بعد خسارة الكرة، الأحاسيس جيدة جدًا، وهذا ما نعمل عليه".

وتابع: "أنا سعيد للغاية خاصة فيما يتعلق بالانسجام مع الجماهير، سنفعل كل شيء من أجل مشجعي برشلونة".

وأردف: "من الواضح أن اللاعبين القادرين على التسجيل مثل أوباميانج وأداما أضافوا للفريق، وديمبيلي تعافي وممفيس خرج من الإصابة وسجل، ودي يونج كذلك".

وأكمل: "تسجيل أربعة أهداف ضد بيلباو ليس بالأمر السهل على الإطلاق، لأن مارسيلينو يعمل بشكل دفاعي جيد للغاية".

ما هو تعليق تشافي على وضع ديمبيلي؟

وتطرق تشافي للحديث عن وضع عثمان ديمبيلي، خاصة وأنه لم يجدد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2022 حتى الآن.

وقال مدرب برشلونة: "استمراره ليست مشكلتي، إنه يعمل بشكل جيد للغاية، ولهذا السبب أدافع عنه".

وأضاف: "إنه قادر على فعل الأمور بطريقة صحيحة، وأرى الكثير من الظروف بالنسبة له، ويمكنه باللعب على اليسار أو اليمين، كما أن يسجل الأهداف ويصنعها".

وتابع عن مستقبل الفرنسي: "هذا ليس سؤالًا يوجه لي، عقده شارف على الانتهاء، ولا يمكن استبعاد أي شيء في كرة القدم أبدًا".

وأكمل: "فجأة لم يكن يلعب وهو الآن يلعب، لقد قلت بالفعل خلال تقديمي، إذا كان يعمل بشكل جيد فيمكنه أن يكون الأفضل في مركز، أعتقد أنه يستطيع فعل ذلك في كل مباراة، هذا يعتمد عليه وعلى النادي".

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ما هو رأي تشافي فيما يقدمه بيدري؟

وانتقل تشافي للحديث عن الأداء المذهل من بيدري نجم الوسط الشاب بقوله: "إنه يفهم كرة القدم، وكيف ينتقل بين الخطوط، إنه يشبه إنييستا، إنه رائع، ولم أر العديد من المواهب مثله".

وأضاف: "من حيث الموهبة، لا يوجد لاعب مثله في العالم، أنا لا أقول هذا لأشيد به لأنه لاعب لا يحب الثناء، يملك خصائص مختلفة مثل دي بروينه ومودريتش، إذا تحدثنا عن موهبة خالصة فهو الأفضل في العالم بالتأكيد".

ماذا قال تشافي عن المنافسة على الدوري الإسباني؟

تشافي اختتم تصريحاته بالحديث عن إمكانية أن ينافس برشلونة على لقب الدوري الإسباني في نهاية المطاف.

وقال مدرب برشلونة: "في الوقت الحالي لا نستبعد أي شيء، نحن نعلم أن ريال مدريد قوي، علينا أن نتسلق المراكز، نحن في المركز الرابع وعلينا التقدم".

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