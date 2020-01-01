تشافي : لابورتا هو الرئيس الأفضل في تاريخ برشلونة

لن يشارك في أي حملة انتخابية

أكد تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري، أنه لا يريد التأثير برأيه على انتخابات رئاسة برشلونة، رغم اعتباره جوان لابورتا الرئيس الأفضل في تاريخ النادي.

برشلونة يستعد للحظة حاسمة من مستقبله في شهر يناير القادم، حيث يتم انتخاب الرئيس الجديد للنادي بعد استقالة جوسيب بارتوميو.

تشافي أجرى مقابلة مع شبكة "El Periódico de Catalunya" وكشف عن رغبته في الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

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وقال تشافي:"أصولي تعود إلى برشلونة ولا أريد تفضيل أي مرشح دون الآخر، أنا صديق للجميع وأريد الأفضل للنادي بكل تأكيد".

وأضاف:"تربطني علاقة جيدة مع فيكتور فونت، وتحدثنا أكثر من مرة عن مستقبل برشلونة واحتياجات النادي على المستوى الرياضي، وكذلك جوان لابورتا الذي أعتبره الرئيس الأفضل في تاريخ برشلونة".

وشدد تشافي خلال حديثه، على أنه لن ينحاز إلى أي طرف سواء في الحملة التمهيدية أو الحملة الانتخابية، قبل انتخاب الرئيس الجديد في 24 يناير القادم.

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يذكر أن تشافي كان يعمل مؤخرًا مع فيكتور فونت، لتصميم مشروعه الرياضي من أجل دخول انتخابات برشلونة وفقًا لما كشفت عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو".