تشافي: كيميتش مناسب لبرشلونة

لماذا يرى تشافي كيميتش صفقة رابحة لبرشلونة؟

أكد تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة، أنّ النادي الكتالوني بحاجة للتوقيع مع جوشوا كيميتش من بايرن ميونخ الألماني.

كيميتش يقدم مستويات جيدة مع بايرن ميونخ ويلعب في مركز الظهير الأيمن أو في وسط الملعب.

وقال تشافي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لقد تحدثت مع بيب جوارديولا من قبل عنه وقال لي إنّه قادر على اللعب في أي مركز".

وتابع: "وقتها كانت أول مرة اسمع عنه، وبعدها قررت متابعته عن قرب ومشاهدة مبارياته، وأعتقد أن اللاعب لديه مستقبل باهر ومسيرة حافلة".

لاعب السد القطري اشار إلى أنّ كيميتش يمتلك الموهبة والقدرة على شغل أي مركز وهو مستقبل بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا.

وواصل: "أراه لاعبًا مناسبًا لبرشلونة، لقد تابعت أكثر من لاعب لأرى إن كانوا قادرين على اللعب بعقلية البلوجرانا ام لا، وكما كنت أرى فيليب لام مناسبًا لنا أظن أن كيميتش مثله".

واختتم: "أعتقد أنّه من الصعب أن ينضم لبرشلونة لأن بايرن ميونخ فريق كبير وينافس أيضًا ولن يتخلى عن لاعبه بهذه السهولة، ولكن لو أتى سيكون مناسبًا لخلافة داني ألفيس أو حتى للعب في خط الوسط".

برشلونة يمتلك نيلسون سيميدو في مركز الظهير الأيمن ويعتمد أحيانًا على سيرجي روبيرتو والذي يلعب في الأساس في خط الوسط.