تشافي: كنت أخطط لإنهاء مسيرتي فقط في قطر ولكنني أحببت العيش هنا

مدرب نادي السد القطري يتحدث عن تعلق عائلته بالعيش في قطر.

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري، عن تجربته في قطر، بعد رحيله عن ناديه السابق برشلونة الإسباني، متحدثًا عن تجربته مع ناديه الحالي السد، الذي اعتزل في صفوفه بعدما حقق العديد من البطولات.

تشافي قال خلال تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "منذ أن جئت إلى قطر عام 2015، وجدت وعودًا من جانب قطر، بتقديم عرض لم سبق له مثيل في كأس العالم 2022، ورأيت خلال السنوات الماضية الاستعدادات في كل شيء، من ملاعب وأماكن الإقامة والبنية التحتية للطرق والسكك الحديدية، وأنا واثق بأنها ستكون بطولة رائعة لكل اللاعبين والمشجعين".

اللاعب الإسباني تابع: "انتقالي إلى قطر للانضمام إلى السد بعد انتهاء مسيرتي مع برشلونة، كان قرارًا جيدًا لي ولعائلتي، وذلك للبدء من جديد تمامًا في العالم".

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هيرنانديز أردف: "تحمست لفكرة الانتقال إلى السد القطري، خاصة بعدما تحدثت مع صديقي راؤول الذي سبق له ولعب في قطر، وتأثرت حقًا بما أرادت قطر تحقيقه داخل وخارج الملعب خلال استضافة كأس العالم 2022، وكانت فرصة رائعة بالنسبة لي لمواصلة لعب كرة القدم، وأيضًا المشاركة في مشروع أكبر، لتحقيق أشياء عظيمة خارج الملعب، من خلال البرامج المنفذة لتحقيق تغيير اجتماعي إيجابي بعد عام 2022".

مدرب السد واصل: "عندما أتجول في العاصمة الدوحة وألتقي بأفرادها، يكون شغفهم بكرة القدم شيئًا واضحًا، ولم أكن أعلم حقًا ما الذي سأجده عندما انتقلت هنا لأول مرة، وكانت تجربة جديدة تمامًا بالنسبة لي، بعد ترك برشلونة بعد 25 عامًا، للانتقال إلى جزء آخر من العالم بثقافة وتقاليد مختلفة".

واستطرد قائلًا: "أحب كل شيء تقريبًا في معيشتي هنا بقطر، الطقس رائع ولا يصدق، في ظل وجود الشمس كل يوم تقريبًا، وهو مكان مريح تمامًا للعمل، وهناك احترام وود من الجميع، وهي بلد آمن للغاية، وهناك القليل من الجرائم، لتكون مكانًا رائعًا لتربية الأسرة".

وأضاف: "لدي الوقت هنا لقضائه مع زوجتي وأبنائي، نظرًا لأن التدريب يتم في الليل معظم الأيامن وهناك العديد من الأشياء اللطيفة، التي يمكن القيام بها، وغالبًا ما أخرج لتناول الطعام في أحد المطاعم الإسبانية أو الإيطالية بالدوحة، كما توجد فنادق شاطئية رائعة هنا، ومكان للاسترخاء خلال عطلات نهاية الأسبوع".

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وانتقل تشافي للحديث عن تجربته مع السد، حيث قال: "كنت أخطط في البداية في الانتقال إلى قطر لإنهاء مسيرتي الكروية فقط، ولكن عندما أتيحت لي فرصة لتولي تدريب السد، شعرت بالحماس، وأحببنا أنا وعائلتي الحياة هنا، وكانت فرصة ممتازة لاتخاذ خطوة أولى في مسيرتي التدريبية، والإشراف على فريق يضم لاعبين مميزين، وقد يكونوا جزءًا من منتخب قطر في كأس العالم 2022".

واختتم تشافي تصريحاته قائلًا: "استعد مع فريقي السد، لمواجهة العربي في نهائي كأس أمير قطر، وهي المسابقة الأكثر شهرة في قطر، وجميع اللاعبين يرغبون في الفوز بها، وستكون المباراة الأولى التي ستقام على ملعب الريان، أحد الملاعب الثمانية التي ستستضيف كأس العالم 2022، حيث يصادف يوم المباراة النهائية اليوم الوطني في قطر".