تشافي قد يعود للدوري الإسباني من بوابة ريال بيتيس

تعرف على وجهة تشافي المحتملة للتدريب في الليجا

يخطط نادي ريال بيتيس للتعاقد مع تشافي هيرنانديز لقيادة الفريق في الموسم المقبل خلفًا لكيكي سيتين.

تشافي أعلن اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية مع رغبته في العمل بمجال التدريب في أسرع وقت ممكن.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ ريال بيتيس لن يجدد عقد سيتين ويفكر في التعاقد مع تشافي ومنحه أول فرصة للتدريب في الدوري الإسباني.

👕 940 مباراة

🇪🇸 133 مباراة دولية

⚽ 126 هدف

كأس العالم 🏆

كأس الأمم الأوروبية 🏆🏆

الدوري الإسباني 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

كأس الملك 🏆🏆🏆

كأس السوبر الإسباني 🏆🏆🏆🏆🏆🏆

دوري أبطال أوروبا 🏆🏆🏆🏆

كأس السوبر الأوروبي🏆🏆



وغيرها وغيرها وغيرها من ترسانة ألقاب زرقاء اليمامة🕊️ pic.twitter.com/dY5DYgQ6n4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 2, 2019

وأوضحت أنّ إدارة الفريق الأندلسي ترى أنّ تشافي يؤمن بأفكار دفاعية وهجومية تناسب الفريق وقد تجعله يعود مرة أخرى للمنافسة على مركز مؤهل لبطولة قارية.

جدير بالذكر أنّ تشافي لعب مع برشلونة حتى 2015 وحقق مع النادي الكتالوني 32 بطولة أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات.