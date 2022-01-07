تشافي عن مواجهة ريال مدريد: برشلونة عجز فقط أمام بايرن ميونخ!

يؤمن مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، أن فريقه سيقدم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، معتبرًا أنه نجح بكل الاختبارات الكبرى إلا بايرن ميونخ.

ومنذ تولي تشافي تدريب برشلونة وظهر الفريق بصورة مقبولة إلى حد كبير، لكنه عجز عن تخطي بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا وهُزِم بثلاثية نظيفة ليودع المسابقة ويتجه إلى الدوري الأوروبي.

برشلونة يلتقي مع غرناطة في الدوري الإسباني ثم يطير إلى السعودية لمواجهة ريال مدريد في السوبر، ويؤمن تشافي بحظوظ فريقه كثيرًا رغم حالة الملكي المميزة هذا الموسم.

ماذا قال تشافي عن مباراة ريال مدريد؟

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة غرناطة، سُئل تشافي عن مباراة ريال مدريد، فأجاب قائلًا "نحن واثقون من أننا ستنافس معهم جيدًا".

كما أضاف "في مباريات هذا الموسم، كُنّا أقل شأنًا من بايرن ميونخ فقط".

وواصل تشافي "كُنّا أفضل من إشبيلية وفي المباريات الأخرى أيضًا، الوحيد الذي لم نصل لمستوى المنافسة معه هو بايرن ميونخ".

ماذا قال تشافي عن رحيل كوتينيو؟

أما عن رحيل كوتينيو إلى أستون فيلا، قال "يقول الكثير عن فيليبي أنه يريد كسب المزيد من الدقائق، بالنهاية هو محترف مثالي".

وتابع متحدثًا عن صامويل أومتيتي "لنرى ما سيحدث معه، ليس لديّ شكوك حول أحد، الجميع يعمل ويُظهر تصرفات جيدة".

وبخصوص فيران توريس "ماتيو أليماني (المدير الرياضي) يعمل لنكون قادرين على تسجيله، هناك ثقة كبيرة بأننا سنفعلها قريبًا".

ماذا قال تشافي عن أنسو فاتي وعودته من الإصابة؟

النبأ السعيد الذي زفه تشافي هو تعافي أنسو فاتي من إصابته، فقال "إنه جيد جدًا الآن، ولكنه لن يكون متاحًا غدًا أمام غرناطة".

وأردف "سيكون متاحًا لنا في مباراة السوبر، لقد عمل جيدًا وهذا سيساعدنا كثيرًا، يجب أن يكون جاهزًا بنسبة 100%، لا حاجة للمجازفة".

وأتم "يجب أن يشعر أنه بخير بدنيًا، نريد الحفاظ عليه حتى يكون جاهزًا لمباراة السوبر".

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