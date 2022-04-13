تشافي عن ريال مدريد: في برشلونة لا نفوز بهذه الطريقة.. لدينا تاريخ

تناول تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة العديد من الملفات على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه الهامة ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث تشافي عما جرى ليلة الأمس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتأهل كل من ريال مدريد وفياريال إلى نصف النهائي.

لا نفوز بهذه الطريقة

وعن ريال مدريد على وجه التحديد، قال تشافي: "الأداء فارق بالنسبة لنا، لا نستطيع التأهل إذا لم نلعب بشكل جيد، هذه من أسسنا، ولا أعرف هل الأمر كذلك في ريال مدريد أم لا؟ لكنهم منافس مميز".

وأضاف: "حينما أتى يوهان كرويف إلى برشلونة وضع مجموعة من المعايير التي نلعب كرة القدم من خلالها، إذا لم نؤد بشكل جيد لا نكون سعداء، هذا هو برشلونة".

وتحدث عن تأهل فياريال على حساب بايرن ميونخ إلى نصف النهائي قائلًا: "إنهم فريق رائع.. لقد تأهلوا بشكل مميز".

وعن مباراة الغد أمام فرانكفورت قال تشافي: "سوف نمنح كل ما لدينا، ونحتاج جمهورنا إلى جانبنا".

أما عن حالة نجمه بيكيه الذي تعرض للإصابة في آخر مباراة للفريق أمام ليفانتي فقال: "وجود بيكيه من عدمه سيعتمد على إحساسه هو، إنه يحب المباريات الكبيرة".

وتحدث بشكل خاص عن لوك دي يونج، الذي قاده للانتصار في آخر جولة ضد ليفانتي في الدوري قائلًا: "لوك دي يونج لاعب محترف من طراز رفيع، من الرائع وجوده في فريقنا".

كما تحدث عما ينبغي على برشلونة تطويره مؤكدًا أن "الفريق يحتاج للتحسن فيما يتعلق بفقدان الكرات والتعامل مع التحولات".

الجمهور سيكون مختلفًا

في سياق متصل، تحدث مدافع برشلونة إريك جارسيا عن المباراة قائلًا: "أنا واثق من اللعب تحت تشجيع جمهورنا سيكون مختلفًا، نحن نتطلع لإسعاد جماهيرنا في مباراة الغد".

وعن زميله بيكيه، أكد جارسيا: "آمل أن يكون بيكيه معنا ويستطيع مساعدتنا، إنه واحد من أفضل اللاعبين بمركزه عبر التاريخ".

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