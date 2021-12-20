تشافي عن ريال مدريد: الفرق بيننا كبير لكن لا أستبعد شيء

شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، على ضرورة تحقيق الفوز أمام إشبيلية، والمؤجلة من الأسبوع الـ4 من منافسات الليجا.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة غدًا الثلاثاء على ملعب "

رامون سانشيز بيزخوان" لحساب منافسات الدوري الإسباني.

ماذا قال تشافي عن إشبيلية؟

بدأ المدير الفني لبرشلونة حديثه، وقال: "لدينا فرصة كبيرة للتواجد في المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، وحصدنا 10 نقاط من أصل 15 مؤخرًا، وسنسعى لحصد كل النقاط التي أمامنا، وليس لدينا أي خيار آخر".

وأضاف: "سنذهب لمواجهة إشبيلية في ملعبهم بيزخوان، وهم في لحظة رائعة، وهم فريق مثال يحتذى به".



وتابع: "إشبيلية قادر على الفوز بالليجا، والموسم الماضي كان الفريق مرشحًا، وإذا هزمونا غدًا سوف يكون الفارق 3 نقاط بينهم وبين المتصدر، وبالنظر لهذا الفريق مع لوبيتيجي أراهم مرشحين للفوز بأي بطولة".





ماذا قال تشافي عن شباب برشلونة؟



وعند سؤاله عن تألق الشباب، رد تشافي: "ا

لجميع هنا لمساعدة الفريق، وأنا سعيد بالتزام الجميع. بيكيه وتير شتيجن وألبا ودي يونج ملتزمون والمصابون يريدون اللعب، والحالة العامة رائعة".



وبسؤاله عن تجديد عقد جافي، علق: "نعم، وإذا لزم الأمر سنقوم جميعًا بتجميع المال للحفاظ عليه، ولا يمكن أن نخسر لاعب مثله، فهو مستقبل النادي، وأعلم أن الإدارة تعمل بشكل جيد للغاية من أجل تجديد عقده".



وعن الأمريكي سيرجينيو دست، أجاب تشافي هيرنانديز: "مشكلته بدنية، وكنا نريد الاعتماد عليه أكثر، لكنه شعر بعدم الراحة في ظهره، ولن يكون متاحا للعب غدًا".



وأكمل عن تير شتيجن: بالنسبة لنا هو لاعب أساسي، والتزامه وتفانيه واحترافه غير عادي، وهناك لحظات يكون هناك أخطاء فردية، لكنه حارس بقدرات غير عادية، وهو يعلم أنه يجب أن يتحسن، وليس هناك نقاش، فهو من أفضل الحراس في العالم".





ماذا قال تشافي عن ريال مدريد؟



ذكر تشافي الفارق مع ريال مدريد، وعلق: "الفارق 16 نقطة، وهو كبير لكن لازال هناك الكثير من المباريات في الليجا، ولا نسبتعد أي شيء، ونحن أضعنا الفوز في عدة مباريات، والتفاصيل يجب التحكم فيها".



ثم أجاب عند سؤاله عن عدم طرد كاسيميرو، لاعب ريال مدريد ضد قادش، أجاب: "لست مضطرًا لقول أي شيء، ولن أتحدث عن الحكام، ولديهم مساعدة من حكم الفيديو مما يجعل الأمر معقدًا، والحكام محترفون ويتخذون القرارات وعلينا أن نؤمن بهم".









