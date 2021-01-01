تشافي: صنعنا تاريخ جديد للسد .. وهدفنا السيطرة على البطولات

المدير الفني للسد القطري يقدم وعدًا لجماهير ناديه

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق نادي السد القطري، على أنه يشعر بالسعادة بعد تتويج فريقه بلقب دوري نجوم قطر للمرة الـ15 في تاريخ النادي.

السد توج بلقب دوري نجوم قطر، بعد الفوز على أم صلال بثلاثة أهداف دون رد، بالجولة 18، وقبل نهاية البطولة بـ4 جولات، ليحصد السد على اللقب رقم 75 في تاريخه.

تشافي صرح للموقع الرسمي لنادي السد قائلًا: "صنعنا تاريخ جديد لنادي السد، سعيد بالتتويج بلقب الدوري لأول مرة كمدرب مع الزعيم، وذلك بعد الفوز به كلاعب مع الفريق".

المدرب الإسباني واصل: "أشعر بالسعادة بسبب تواجدي ضمن هذه المجموعة من اللاعبين والإدارة والجهازين الفني والطبي".

صاحب الـ41 عامًا أردف: "هدفنا هو الفوز والسيطرة على كل البطولات التي نشارك فيها خلال الفترة المقبلة، وأشكر الجميع على الدعم الذي وجدته".

واختتم تشافي تصريحاته قائلًا: "أشكر جماهير السد التي دعمت الفريق بكل قوة طوال الموسم، وأيضًا في مباراة التتويج أمام أم صلال، ونقدم لهم الوعد بأننا سنواصل العمل لإسعادهم وحصد المزيد من البطولات".

رسميًا .. السد بطلًا للدوري القطري للمرة 15 بتاريخه

ونجح فريق نادي السد في التتويج بلقب دوري نجوم قطر، بعدما أصبح الفارق بينه وبين الوصيف الدحيل "حامل اللقب" 13 نقطة قبل نهاية الدوري بـ4 جولات.