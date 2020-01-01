تشافي: سعيد بمستوى لاعبي السد واستعدنا قوتنا المعروفة

المدير الفني لفريق السد القطري، يتحدث عن التتويج بثاني بطولاته كمدرب.

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق نادي السد، على أنه سعيد جدًا بالتتويج ببطولة كأس قطر، والمستوى الذي ظهر عليه لاعبيه في المباراة.

تشافي قال خلال تصريحات عقب المباراة: "أعتبر مباراة اليوم ومباراة الريان في نصف النهائي، من أفضل مباريات السد، من حيث الأداء القوي من جانب اللاعبين، الذين قدموا مستوى مميز".

المدير الفني للسد تابع: "لاعبو فريقي بذلوا جهدًا كبيرًا سواء في مباراة الريان السابقة، أو مباراة الدحيل، وهذا ما ساعدنا في الوصول إلى البطولة عن جدارة، وهذا ما كنت أنتظره من اللاعبين".

المدرب الإسباني واصل "هذا اللقب الثاني بالنسبة لي مع السد كمدرب، وكل شيء في المباراة النهائية كان رائعًا، وأعطى اللاعبين كل ما لديهم من جهد للخروج بهذا الشكل".

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هيرنانديز أردف: "سعيد بالفوز وأهنئ الجماهير التي تابعت وشجعت الفريق،لأنه لقب مهم لنادي السد، وللجميع الحق أن يفرحوا بالبطولة وبالمستوى الكبير الذي قدمه اللاعبين، وأظهروا مستواهم الحقيقي والمنتظر لهم في هذا الموسم".

واختتم تشافي تصريحاته قائلًا: "هذه ليلة سعيدة لنا جميعًا، الحصول على بطولة جديدة وقوية ومهمة بالنسبة لنا، وهو أمر يؤكد على أن السد استعاد كامل مستواه وقوته التي يعرفها الجميع عنه".

السد توج بكأس قطر، بعد الفوز على الدحيل بأربعة أهداف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم الجمعة.