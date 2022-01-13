تشافي رغم خسارة الكلاسيكو: برشلونة كان أفضل من ريال مدريد!

لم يخف تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة حالة الحزن والمرارة التي شعر بها بعد الهزيمة أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ريال مدريد نجح في التفوق على برشلونة بنتيجة 3-2 في مباراة كلاسيكو السوبر التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، بعد أن امتدت المباراة لأشواط إضافية بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

تشافي في تصريحات ما بعد المباراة أكد أن فريقه كان الطرف الأفضل في الكلاسيكو، لكنه شدد على الفخر بأداء لاعبيه وأن "برشلونة على المسار الصحيح" حسب تعبيره.

ماذا قال تشافي؟

تشافي قال في التصريحات التي نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "امتلكنا المباراة باستثناء أول 20 دقيقة فقط، لقد كانت معقدة بعض الشيء بسبب النتائج الأخيرة".

وأضاف: "بعد تلك الدقائق الأولى كنا أفضل من ريال مدريد من حيث اللعب والهيمنة، سيطرنا على المباراة، لقد خاطرنا كثيرًا، ولم نكن نعرف كيف نتحكم في التحولات".

وأكمل: "يمكننا أن نفخر لأننا تنافسنا ضدهم، وهي خطوة إلى الأمام رغم النتيجة، نحن على المسار الصحيح، وهي نقطة تحول".

وأعرب تشافي عن أسفه قائلًا: "ارتكبنا الأخطاء وفقدنا الكرة في مناطق لا يتعين علينا خسارتها فيها، يجب أن نكون أكثر مسؤولية حين نحمل الكرة بشكل خاص في الأمام، لأن الإهمال في ذلك تسبب في هجمات مرتدة وأهداف عندما كنا أفضل".

وعند سؤاله عن بعض اللاعبين العائدين من الإصابة مثل أنسو فاتي وبيدري، أو الوافد الجديد فيران توريس قال تشافي: "الثلاثة ساعدوا الفريق وسيساعدون كثيرًا، شاهدنا ما يمكنهم فعله، وسيحدثون الفارق كثيرًا لنا".

ما هو رأي ماتيو أليماني في النتيجة؟

من جانبه، أكد ماتيو أليماني مدير الكرة في برشلونة أن الفريق قدم مباراة "هائلة" رغم الهزيمة أمام ريال مدريد، لكنه لم يتفق أنها ستصبح نقطة تحول في مسار الفريق.

وقال أليماني في تصريحات لقناة "Movistar +" الإسبانية: "الخسارة نقطة تحول، لا، لكن هذه المباراة تظهر الإمكانيات التي يملكها الفريق والمشروع الذي نضعه في الاعتبار".

وأضاف: "لقد كانت مباراة عظيمة للمشاهدين، وكان من الممكن أن يحدث أي شيء في المباراة التي كانت متكافئة".

وتابع: "جاءت هذه المباراة في وقت مبكر نسبيًا مع لاعبين عائدين بعد فترة غياب طويلة، لكن الفريق كان رائعًا وعمل كثيرًا، وأقدم التهنئة إلى الفريق وقدرته على المنافسة".

ما هو موقف عثمان ديمبيلي؟

وكشف أليماني عن وضع عثمان ديمبيلي التعاقد مع برشلونة، خاصة وأن عقد الدولي الفرنسي سينتهي في يونيو القادم، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حتى الآن على التجديد.

وقال أليماني: "إنه يعرف جيدًا ما يريده النادي، لديه عرض على الطاولة وهو يعلم أنه يتعين علينا حل الموقف سريعًا أعتقد أنه سيكون هناك حل ما قريبًا".

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