تشافي ردًا على تهمة التهرب الضريبي: لم أخف شيئًا عن الخزانة

النجم المدريدي السابق يرفض المصالحة مع الحكومة الإسبانية

تكفل لاعب ريال مدريد السابق تشافي ألونسو بحق الرد والدفاع عن نفسه، بعد اتهامه من قبل مصلحة الضرائب، بارتكاب 3 جرائم بحق الخزانة العامة في الفترة بين عامي 2010 و2012.

وأكدت وسائل الإعلام الإسبانية أن لاعب ليفربول الأسبق يواجه خطر السجن لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة لغرامة تُقدر بنحو 4 مليون يورو للخزانة العامة، حال أدين بالاتهام الموجه إليه، بالتهرب من دفع ضرائب تُقدر بنحو أكثر من مليوني يورو على حقوق صورته.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فقد نفى ألونسو هذا الاتهام عن نفسه، وذلك في تعليقه الأول على القضية، قائلاً "لم أخف أي شيء عن الخزانة العامة"، مؤكدًا التزامه بدفع الضرائب المستحقة منذ انتقاله إلى الريال وحتى خروجه الثاني من إسبانيا، إلا أن المدعى العام يرى أنه أمام "إحالة واضحة" تخص الحقوق.

وأضاف "أتعامل بشفافية ووضح منذ البداية، ودائمًا أقدم المستندات ولم أخف أي شيء حول الضريبة العقارية أو بيان الدخل، وقد فهمت من مستشاري الضربيبي أن ذلك تم بشكل جيد".

بيكيه في حوار صحفي أو لقاء تليفزيوني، بكل تأكيد سيكون هناك جانب للحديث عن ريال مدريد.🗣️🤷‍♂️



ولكن هذه المرة كان الأمر يتعلق بشأن ارتداء قميص مدريد👕 pic.twitter.com/ibFWuXUlhL — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 9, 2019

وختم "دفعت عدة ملايين للخزانة الإسبانية، ولم أحاول حتى التفكير في إخفاء المستندات، ما أعرفه أنني دفعت قيمة ما لعبته".