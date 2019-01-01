النتائج المباشرة
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

تشافي جاهز للتدريب اعتباراً من الموسم المقبل

التعليقات()
Getty Images
هل يخلف فالفيردي الموسم القادم؟

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكدت صحيفة سبورت الكتالونية جاهزية تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة ونجم السد القطري للتدريب مع بداية الموسم المقبل.

 

وكشفت الصحيفة عن موعد جاهزيته بالتقريب، والذي سيكون الأول من يوليو المقبل، حيث سيكون تشافي قد أنهى الرخص المطلوبة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الإسباني أيضاً ليسمح له الأخير بالتدريب في الدرجة الأولى.

اختيارات المحررين

وفي الثالث والعشرين من ابريل المقبل سيكون قد حصل على الشهادة الاحترافية الأولى، تمهيداً لخوض الشهادة المتقدمة المعروفة برخصة اليويفا.

ويتطلب الأمر إجمالاً حوالي 6 أشهر، ولذلك تؤكد الصحيفة الكتالونية جاهزيته للتدريب في الليجا مع بداية الموسم القادم.

يأتي ذلك وسط مطالبات مرتفعة بقدومه خلفاً للمدرب الحالي إرنستو فالفيردي.

الموضوع التالي:
روبي كين يتحدى هاري كين لتحطيم رقم قياسي
الموضوع التالي:
كأس ملك إسبانيا| ليفانتي يواصل إثارة الأزمات أمام برشلونة
الموضوع التالي:
كأس السوبر الإيطالي| إصابة ماندجوكيتش قد تبعده عن مواجهة ميلان
الموضوع التالي:
مؤتمر سولشار| لا حديث عن الصفقات.. بوجبا جاهز لمواجهة توتنهام
الموضوع التالي:
مواعيد مباريات دور 32 مكرر في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-19، القنوات الناقلة والملاعب
إغلاق