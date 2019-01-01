تشافي جاهز للتدريب اعتباراً من الموسم المقبل
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أحمد أباظة فيسبوك تويتر
أكدت صحيفة سبورت الكتالونية جاهزية تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة ونجم السد القطري للتدريب مع بداية الموسم المقبل.
وكشفت الصحيفة عن موعد جاهزيته بالتقريب، والذي سيكون الأول من يوليو المقبل، حيث سيكون تشافي قد أنهى الرخص المطلوبة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الإسباني أيضاً ليسمح له الأخير بالتدريب في الدرجة الأولى.
وفي الثالث والعشرين من ابريل المقبل سيكون قد حصل على الشهادة الاحترافية الأولى، تمهيداً لخوض الشهادة المتقدمة المعروفة برخصة اليويفا.
ويتطلب الأمر إجمالاً حوالي 6 أشهر، ولذلك تؤكد الصحيفة الكتالونية جاهزيته للتدريب في الليجا مع بداية الموسم القادم.
يأتي ذلك وسط مطالبات مرتفعة بقدومه خلفاً للمدرب الحالي إرنستو فالفيردي.