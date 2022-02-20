تشافي: بيدري أكبر موهبة في عالم كرة القدم

مدح مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، نجم البرسا بيدري، معتبرًا أنه الموهبة الأفضل في عالم كرة القدم.

حديث تشافي أتى على خلفية فوز البلوجرانا برباعية لهدف على فالنسيا بملعب ميستايا في الدوري الإسباني.

بيدري أحرز هدفًا من تسديدة قوية بعد دقائق من نزوله بديلًا لفرينكي دي يونج.

ماذا قال تشافي عن بيدري؟

في حديثه للإعلام بعد المباراة، قال تشافي "إنه متفوق على الجميع، ربما لا يوجد من هو أفضل منه بمركزه في عمر 19 عامًا".

كما أضاف "لا توجد موهبة أكبر من موهبة بيدري في هذا العالم".

وتابع "نطلب منه التسديد دائمًا، يسدد الركلات الحرة أيضًا بشكل جيد، لا يزال صغيرًا وخجولًا، ليس كل شخص لديه ما يمتلكه من قدرات".

ماذا قال تشافي عن أوباميانج؟

بيير أوباميانج سجل هدفين في رباعية البرسا، وعلّق تشافي قائلًا "سجل أهدافًا طوال مسيرته، وكان متوقعًا أن يسجل هنا أيضًا".

وواصل "إنه يتحرك جيدًا في المساحات وناضج وذكي جدًا، أنا سعيد به للغاية، هذان الهدفان سيسعادانه كثيرًا".

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