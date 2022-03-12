تشافي: أوباميانج بحاجة للراحة، وتحدثت مع ميسي بعد خروج باريس!

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن حديثه مع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بعد خروج الفريق الفرنسي من دوري أبطال أوروبا.

ميسي الذي غادر برشلونة الصيف الماضي تعرض لصدمة جديدة في موسمه المتواضع مع باريس، بالخروج من دور الـ16 للأبطال على يد ريال مدريد.

تشافي خرج في المؤتمر الصحفي للقاء برشلونة مع أوساسونا، ليتحدث عن آخر مستجدات فريقه ويبدي رأيه في الأمر.

وحول موقف بيير أوباميانج الحالي:"لقد لعب عدة دقائق وكان متعبًا بسبب المجهود الكبير الذي بذله، من المهم إراحته لأنه مهم جدًا لنا ويولد الكثير من الاحتمالات".

حسابات الدوري الإسباني:"نحن نركز غدًا على مواجهة أوساسونا بملعبنا، لا أفكر في أبعد من ذلك، عقلي ليس في جلطة سراي وما سيحدث يوم الخميس أيضًا".

التعاقد مع كيليان مبابي أو إرلينج هالاند:"إنها فرضيات، أي شخص يريد التعاقد مع لاعبين مهمين، سيكون جيدًا للدوري الإسباني لو جاء أي منهما لأنه سينمي من المنافسة".

وعن خروج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا:"لدي علاقة ودية مع ميسي وقد أرسلت له رسالة لتشجيعه، دون مزيد من اللغط، هذه مواقف كروية تحدث".

وأضاف:"ريال مدريد أظهر وجهه الحقيقي ولعب بقلبه، وهذه طبيعة الحال في دوري الأبطال، عندما تقلل من حدتك يتفوق عليك المنافس".

التعادل مع جلطة سراي:"احتجنا للهجوم بشكل أفضل ونفس الأمر بتنظيم خط الوسط، كنا نفتقر إلى المزيد من التدوير والتبادل ولم نلعب بالشكل المطلوب في الشوط الأول، قمنا بالتحسن في الشوط الثاني ولكن لم يكن ذلك كافيًا للفوز".

وأما عن أسلوب لعب خط الوسط:"صحيح أنني لا أرى بيدري كمحور، ولكن نيكو جونزاليس وفرينكي دي يونج يفعلان ذلك، ولا أمانع من حدوث التبادل بينهما، نيكو كذلك يمكنه التأقلم على مركز اللاعب رقم 6 والمحور".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الرابع بـ48 نقطة، مقابل 63 لصالح ريال مدريد المتصدر حتى الآن.

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