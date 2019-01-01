تشافي: الإرهاق يسيطر على لاعبي السد.. ولا أخشى الإقالة

تشافي يتحدث عن الخسارة أمام قطر

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري، عن الهزيمة أمام قطر، بثلاثة أهداف، وأسبابها وأن الفريق لم يقدم المستوى المطلوب في اللقاء.

وتعرض للسد للهزيمة الثانية على التوالي في دوري نجوم قطر، بثلاثة أهداف أمام قطر، بهد هزيمة ثقيلة أمام الدحيل في المباراة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "حزين ومحبط للغاية بعد الخسارة أمام قطر، قدما شوط أول سيئ جدًا وفي الشوط الثاني قاتلنا حتى النهاية ولم يحالفنا التوفيق في تسجيل الأهداف".

وأضاف: "سنستغل فترة التوقف من أجل العمل على تعديل الأخطاء، ونعود بعقلية مختلفة، والدوري لم ينتهي بعد وعلينا التغلب على ما حدث خلال الفترة الأخيرة".

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وتابع مدرب السد: "لدينا فريق رائع ولاعبون على أعلى مستوى وهم مرهقون فقط من تواصل المباريات مع النادي والمنتخب ولديهم إرهاق ذهني وليس فني كما حدث في الشوط الأول".

واختتم تشافي حديثه في المؤتمر الصحفي قائلًا: "لا أخشى الإقالة من تدريب السد، وواثق من وضع فريقي في الفترة المقبلة".

ويحتل السد المركز الرابع في دوري نجوم قطر، برصيد 15 نقطة بعد لعب 8 جولات فقط، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين خلال الموسم الحالي.