تشافي: أشعر بخيبة أمل.. وفخور بلاعبي السد

السد يسقط أمام مونتيري

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري، عن الخروج من منافسات كأس العالم للأندية أمام مونتيري المكسيكي.

مونتيري حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

الفريق المكسيكي ضرب موعدًا مع ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي من البطولة، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

وقال تشافي هيرنانديز عقب المباراة: "أشعر بخيبة أمل كبيرة، وفخور باللاعبون على ماقدموه، أرتكبنا أخطاء كثيرة ساعدت الفريق المكسيكي وكنا نستحق أكثر من ذلك وعلى الأقل الذهاب للأوقات الإضافية".

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وأضاف: "يجب علينا التعلم من الأخطاء وأنا سعيد بمعظم لاعبي الفريق، وفي كرة القدم النتيجة هي الأهم ولكن علينا أن لا نرتكب أخطاء والتي هي السبب في الخسارة اليوم".

السد سيواجه نظيره الترجي التونسي، في مباراة تحديد المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر لها الثلاثاء.