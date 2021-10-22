تشافي : أحلم بتدريب برشلونة وانتظروا مونديال تاريخي في قطر

تعلم الكثير عن الثقافة العربية

كشف تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري، عن طموحه بالعودة إلى ناديه السابق من أجل العمل كمدير فني إذا أتيحت له الفرصة.

الإسباني ارتبط اسمه أكثر من مرة بتدريب برشلونة، وسط الشكوك المستمرة حول الهولندي رونالد كومان بسبب النتائج المتخبطة للفريق.

تشافي تحدث في حوار خاص مع موقع "20minutos" الإسباني، وتطرق إلى تجربته مع السد في قطر وحلمه بالعودة إلى بيته القديم.

ماذا قال عن تجربته مع السد وتدريب برشلونة؟

تشافي قال خلال حديثه:"في البداية يجب أن أقول إنني فخور جدًا بتدريب السد، لأنه فريق رائع ليس في قطر فحسب بل في جميع أنحاء آسيا، هدفنا هو الفوز بالألقاب والمنافسة على دوري أبطال آسيا".

وأضاف:"إنها سنتي الثالثة مع السد وأنا أكتسب المزيد من الخبرات، حلمي هو تدريب برشلونة ولم أخفيه أبدًا، لا أعلم إذا كان سيحدث ذلك أم لا، لكن في الوقت الحالي أنا سعيد بتواجدي في السد".

وتابع:"إذا تم التقدم بأي عرض سيتم تقييمه وبعد ذلك سأحاول اتخاذ القرار، لكني في الوقت الحالي سعيد هنا".

واستكمل:"علاقتي مع قطر والعائلة المالكة ستستمر إلى الأبد لأنهم عاملوني بشكل جيد ومنحوني الكثير من الحب والاحترام أنا عائلتي".

رأيه في مونديال قطر 2022

المدرب الإسباني واصل حواره:"لقد قلتها عدة مرات ستكون بطولة تاريخية وسوف يفاجأ الناس بسبب طبيعة قطر نفسها والبنية التحتية المميزة".

وأضاف:"إنها دولة جيدة جدًا تستعد لاستضافة هذا الحدث منذ 10 سنوات، لجعلها مسابقة تاريخية لا تنسى، سيغادر الناس برأي إيجابي للغاية عن البلاد".

وأوضح:"كان لدي فكرة مسبقة عن الثقافة العربية، ولكن عندما تأتي إلى هنا وتراها بنفسك، فإن الأمر مختلف تمامًا، لذلك أدعوا الناس للحضور ليروا بأنفسهم".

ماذا قال عن استاد الثمامة الذي سيتم افتتاحه؟

قال تشافي:"إنه جميل جدًا وسنرى افتتاحه في نهائي كأس الأمير في 22 أكتوبر، يمثل تصميم الملعب القبعة التي يرتديها أهل قطر وتسمى القحفية لذلك هي جزء من ثقافتهم".

وأضاف:"سيكون الملعب ممتلئًا وسط أجواء رائعة متوقعه، فهو سادس ملعب يتم استكماله من أجل كأس العالم، لذلك يعتبر خطوة مهمة أخرى للبلاد في طريقها إلى المونديال".

اقرأ أيضًا ..