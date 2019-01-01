تشافي: أتحمل الهزيمة أمام الدحيل.. وسنعمل على تقديم الأفضل في المباريات المقبلة

السد يسقط بنتيجة كبيرة أمام الدحيل

تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري، عن الهزيمة الثقيلة أمام الدحيل، بأربعة أهداف مقابل هدف مساء اليوم السبت.

وتعرض السد للهزيمة أمام الدحيل على ملعب الأخير، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري نجوم قطر، ليعطي إنذار خطر للزعيم خلال مشواره بالموسم الحالي.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "هذه النتيجة جعلتني أشعر بالكثير من خيبة الأمل، لعبنا 20 دقيقة فقط في اللقاء، لم يظهر علينا الروح في اللعب أو الضغط على المنافس ولذلك كان من الصعب تحقيق الانتصار".

وأضاف: "أنا المسؤول عن الهزيمة أمام الدحيل، وأكرم خرج بسبب الإصابة حيث اشتكى من بعض الآلام وأخبرني بذلك فقمت بتغييره".

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وتابع تشافي: "سأقوم بسؤال اللاعبين ما سبب تراجع الأداء اليوم أمام السد، ويجب علينا التفكير في المباريات المقبلة، للفوز ببطولة الدوري".

ويحتل السد المركز الرابع في دوري نجوم قطر برصيد 15 نقطة، بينما يتصدر الدحيل ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.