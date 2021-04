تشارلي ماكنيل: ماكينة تسجيل الأهداف الذي انضم لمانشستر يونايتد وترك سيتي

في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب في عام 2011، كان هناك أكثر من 10 ألاف مشجع يشاهدون فوز مانشستر يونايتد الدرامي على ليفربول.

وشهدت المباراة حالتي طرد لكل فريق، ولكن استطاع الشياطين الحمر تحويل تأخرهم بهدفين دون رد إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسيتجدد اللقاء من جديد يوم السبت بعد تأجيله لظروف جائحة كورونا.

لن يكون هناك جماهير في المدرجات كما كان في الماضي، ولكن سيتطلع جمهور الشياطين الحمر وسيفعل الفريق كل ما في وسعه لتحقيق اللقب الغائب عن خزائن منذ عقد من الزمان.

وقال تشارلي ماكنيل مهاجم مانشستر يونايتد، عقب تسجيله في شباك سالفورد سيتي في الدور الثالث من البطولة: "أنا سعيد بالعودة، أنا من مشجعي الفريق وأحب الأجواء هنا للغاية".

كريستوس تزوليس: فتى اليونان الذهبي الذي ارتبط بمانشستر يونايتد مقابل 17 مليون جنيه إسترليني

وأمضى تشارلي الستة مواسم السابقة، مع مانشستر سيتي، ولكنه عاد إلى فريق طفولته مانشستر يونايتد في صيف 2020، بعدما سجل مع سيتي أكثر من 600 هدفًا مع فرق الشباب المختلفة بالنادي.

ورفض ماكنيل توقيع عقدًا احترافيًا مع مانشستر سيتي، بعد شعوره بالإحباط وأنه لن يحصل على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول والظهور على ملعب الاتحاد.

وكان لايبزيج ارتبط بالتعاقد مع المهاجم الشاب، ولكن مانشستر يونايتد حسم الصفقة لصالحه مقابل 750 ألف جنيه إسترليني، لإعادة اللاعب إلى فريق طفولته في سبتمبر الماضي بعد يومين من عيد ميلاده السابع عشر.

وفي الموسم الحالي لعب ماكنيل مع الشياطين الحمر 14 مباراة بكافة المسابقات نجح خلالهم في تسجيل 15 هدفًا، أبرزهم كان في مباراة الديربي بين يونايتد وسيتي، وحينها فاز الشياطين الحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين، وجاءت جميع أهداف يونايتد بتوقيع ماكنيل الذي ذهب وقبل شعار فريقه أمام المصورين.

وعقب مباراة سالفورد، قال تشارلي: "نرغب في ضرب وجه ليفربول"، وبالرغم من أن معظمي مشجعي يونايتد سيتفقون مع هذا الرأي إلا أن النادي طلب منه الاعتذار، فهذا خطأ بالنسبة للاعب خاصة أنه مازال في مرحلة الشباب ويتعلم.

وقال نيل رايان مدرب مانشستر يونايتد تحت 18 عامًا: "تشارلي شخصية قوية بكل تأكيد، ولكنه مازال صغيرًا، نحن لا نريد أن نسلب منه شخصيته ولكن يجب عليه أن يتعلم ويعرف احترام المنافس".

ويتميز ماكنيل بأنه لاعب من الطراز القديم، مهاجم رقم 9 كلاسيكي، يتمتع بلمسة أخيرة على المرمى مميزة بكلتا قدميه، وهذا ما ظهر في هدفه الرائع في شباك سالفورد بتسديدة رائعة سكنت الشباك.

⚽ This excellent turn and finish from Charlie McNeill has doubled our #FAYouthCup lead v Salford! ⬇#MUFC #MUAcademy