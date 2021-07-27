تشارلي باتينو: هل يصبح نجم آرسنال الشاب أفضل خريجي الأكاديمية على الإطلاق؟

قد يضطر لاعب خط الوسط البالغ من العمر 17 عامًا إلى الانتظار قليلاً للحصول على فرصة مع الفريق الأول في شمال لندن، ولكن هناك إيمان كبير بإمكاناته

القائمة الطويلة لقصص النجاح التي ظهرت من أكاديمية هيل إند التابعة لآرسنال في السنوات الأخيرة هي شيء يفخر به كل شخص مرتبط بالنادي.

من سيسك فابريجاس وجاك ويلشير إلى بوكايو ساكا وإيميل سميث رو، تقدمت أعداد كبيرة في الدرجات المختلفة في شمال لندن للمضي قدمًا وتمثيل الفريق الأول في استاد الإمارات منذ مطلع القرن.

من المؤكد أن الاستثمار الضخم الذي تم ضخه لإحداث ثورة في هيل إند قد آتى ثماره بالتأكيد، حيث تضم تشكيلة الفريق الأول الحالية لميكيل أرتيتا تسعة لاعبين كانوا في فترة ما يتلقون تعليمهم في الأكاديمية.

وفي الفريق الثاني، ستجد مجموعة من الشباب ينتظرون مثل أوماري هاتشينسون وجاك هنري فرانسيس الذي شارك مع الفريق الأول خلال فترة الإعداد هذا الصيف .

ولكن إذا سألت حول من هو اللاعب الشاب الأكثر إثارة في آرسنال الآن، فستحصل دائمًا على نفس الإجابة: تشارلي باتينو.

سلبت الإصابة لاعب خط الوسط البالغ من العمر 17 عامًا بشكل محبط فرصة الإعجاب خلال معسكر الفريق الأول قبل الموسم إلى اسكتلندا، ولكن إذا استمر في مساره الحالي فلن يمر وقت طويل قبل أن يعرف الجميع اسم باتينو.

قال بريان ستابلتون، مستكشف آرسنال الذي اكتشف باتينو لأول مرة أثناء لعبه مع لوتون تاون، لموقع جول في مقابلة حصرية: "من بين كل السنوات التي أمضيتها في الاستكشاف، إنه أفضل طفل رأيته في حياتي".

"أخبرني أحدهم عن تشارلي، لذلك ذهبت إلى هناك ولم أستطع تصديق ما كنت أراه. كان عمره 11 عامًا وأعتقد أنه كان يلعب في فريق تحت 13 عامًا، وكنت منبهرًا به بشدة.

"اللمسة الأولى كانت لا تصدق، رؤيته وإدراكه للمساحات. لقد كان بعيدًا عن سنواته، لقد كان على كوكب آخر لأي شخص آخر في الملعب.

"أجريت مكالمة هاتفية مع رئيس قسمي في آرسنال في ذلك الوقت، شون أوكونور. سألني عن ما يدور في رأسي وقلت "حسنًا ، لن أعود مرة أخرى. لست بحاجة إلى رؤية المزيد، فأنت بحاجة إلى توقيع هذا الطفل على الفور ".

وفعل أرسنال ذلك بالضبط، حيث تغلب على المنافسين من أمثال مانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام للفوز بسباق باتينو في عام 2015.

منذ ذلك الحين، تم تخصيص لاعب خط الوسط كأولوية لأرسنال، وهو لاعب اعتبره طاقم التدريب بالأكاديمية منذ فترة طويلة يتمتع بالموهبة اللازمة للدفع نحو الفريق الأول.

المزيد من اللاعبين الشباب عبر الجيل القادم:

باتينو الذي وقع للتو صفقة تجارية جديدة طويلة الأمد مع أديداس، وُلد في لندن ونشأ وهو يعيش تقريبًا على أعتاب ملعب تدريب لندن كولني في أرسنال.

بدأ لعب كرة القدم في سن مبكرة، وسرعان ما انضم إلى سانت ألبانز، وهناك اكتشفه لوتون تاون.

سرعان ما تبع ذلك الانتقال إلى هيترس، قبل أن يأتي آرسنال عندما كان في الحادية عشرة من عمره مع ستيف مورو - الرئيس السابق لقطاع الشباب في الجنرز - لتأمين الصفقة بناءً على توصية ستابليتون وفريقه.

قال مورو لموقع جول: "كان من الواضح أن تشارلي كان موهبة خاصة".

So much class about Charlie Patino's goal in the Youth Cup last night. The first touch and the way he sets himself is perfect, finish isn't half bad either.



You can see why there is so much excitement about him. pic.twitter.com/Fgh7MwMwLI — Charles Watts (@charles_watts) December 16, 2020

"كنا ندرك أن هناك الكثير من الاهتمام به لذلك كان علينا التحرك بسرعة لضمه."

نشأ والد باتينو في إسبانيا وتأثرت طريقة لعب الشاب بشدة بجذوره الإسبانية.

أسطورة برشلونة أندرياس إنييستا هو أحد ملهميه، ويراقب الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن كثب تطوره في أرسنال.

كان باتينو في يوم من الأيام على رادار برشلونة، وقد اعترف أنه في يوم من الأيام قد يكون مهتمًا بالانتقال إلى الدوري الإسباني.

قال باتينو لموقع Arsenal.com: "والدي يشجع ديبورتيفو لا كورونيا لأنه نشأ في إسبانيا. ربما في يوم من الأيام يمكنني اللعب لهم!

"لطالما كنت أقدر هذا الأسلوب الإسباني في اللعب.

"كبرت كنت أعشق سانتي كازورلا كلاعب. كان سيسك فابريجاس وميكيل أرتيتا من المفضلين لدي أيضًا. ولكن هناك شيء يتعلق بسانتي بالنسبة لي والصفات التي كان يتمتع بها - لقد كان شيئًا آخر".

تقدم باتينو سريعًا عبر صفوف هيل إند، وبعد أن لعب دور البطولة في فريق تحت 18 عامًا، ظهر لأول مرة تحت 23 عامًا في نهاية الموسم الماضي قبل أن تمنعه ​​إصابة في أوتار الركبة من المشاركة في الفترة المتبقية من الموسم.

أصبح الآن لائقًا تمامًا، ومن المتوقع أن يلعب دورًا مهمًا لفريق تحت 23 عامًا هذا الموسم، على الرغم من عدم بلوغه سن الثامنة عشرة حتى أكتوبر.

لاعب خط وسط بالقدم اليسرى يحب العمل كرقم 8، وقد رسم باتينو طريقه بعناية من قبل آرسنال، والخطة الحالية هي أن يبقى مع النادي ويتقدم مباشرة إلى تشكيل الفريق الأول، بدلاً من الخروج على سبيل الإعارة.

قال ستابلتون: "اكتشف شون أوكونور جاك ويلشير وقال لي إن تشارلي هو أفضل لاعب مر عبر أبواب هيل إند على الإطلاق. الطفل لديه الكثير من الإمكانات، لكنه لم يصل بعد.

"هناك طريق قدمه له أرسنال وربما يسلك نفس مسار فيل فودين في مانشستر سيتي.

"تشارلي لديه وعي مذهل بمكان وجوده على أرض الملعب واللاعبين الآخرين فيه. رؤيته جيدة جدًا، يمكنه تقسيم الدفاع بتمريرة.

"ولديه تلك الرغبة في القيام بعمل جيد. عندما يكون على أرض الملعب سيقاتل بأقصى ما لديه، وهو الفائز".

تطوير فودن في مانشستر سيتي له العديد من أوجه التشابه مع الطريقة التي يتم بها التعامل مع باتينو الآن في آرسنال.

تمت دعوة اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بانتظام للتدرب مع الفريق الأول الموسم الماضي، وتم إحضار مدرب متخصص للعمل معه لتحسين وتيرته وانفجاره.

قد يعني فشل أرسنال في المشاركة الأوروبية هذا الموسم أنه يتعين على باتينو الانتظار لفترة أطول قليلاً من أجل ظهوره الأول مع منتخب الكبار، مع تخصيص موسم 2022-23 ليكون موسمه الكبير.

ولكن بالنظر إلى صعوده السريع، فلن يكون من المفاجئ لأي شخص في النادي أن يشق الشاب الشهير طريقه إلى تفكير أرتيتا قبل الموعد المحدد.

وبالنسبة لستابلتون، الرجل الذي لعب مثل هذا الدور الرئيسي في اصطحابه إلى آرسنال، فإن رؤية لاعب خط الوسط يشارك لأول مرة ستكون لحظة فخر.

يقول كشاف الجانرز السابق: "إذا استمر تشارلي في السير بالطريقة التي يسير بها، فإن العالم سيكون ممهدًا له. إنه فتى رائع ولا ينسى أبدًا الأشخاص الذين ساعدوه على طول الطريق.

"عندما يوقع اللاعبون عقدهم الاحترافي الأول في آرسنال، يتم منحهم قلمين يحملان أسمائهم والتاريخ.

"بعد توقيع تشارلي، تلقيت مكالمة هاتفية منه يطلب مني الذهاب إلى منزله وعندما وصلت إلى هناك قدم لي أحد أقلامه.

"مجرد أشياء صغيرة كهذه تجعل السفر صعودًا وهبوطًا على الطرق السريعة والوقوف تحت المطر أمرًا يستحق كل هذا العناء. بالنسبة للكشاف، إنه أمر خاص ".