تشابي يمدح كلوب وزيدان ويتجاهل مورينيو

هل تعمد النجم المدريدي السابق تجاهل مورينيو؟

استفاض نجم ريال مدريد السابق تشابي ألونسو في مدح يورجن كلوب وبيب جوارديولا وزين الدين زيدان، ومن اعتبرهم أفضل مدربين في العالم، في المقابل تجاهل مدربه السابق في النادي الملكي جوزيه مورينيو، وذلك في مقابلة أجراها مع مجلة "ليكيب" المطبوعة.

ووصف مدرب ليفربول الحالي بالنموذج المثالي لأفضل مدرب كرة قدم في الوقت الراهن، وعنه قال "ما يميز كلوب أنه خبيرًا في كرة القدم وفي الإدارة، وأيضًا لديه كاريزما".

وأضاف "تظهر في نهاية كل مباراة قوة علاقته باللاعبين، وهذه العلاقة العاطفية القوية استمدها من العلاقة التي وضع حجر أساسها مع النادي، هذا هو النوع الذهبي للمدربين، أيضًا بيب جوارديولا يعرف كيفية القيام بذلك، ونفس الأمر بالنسبة لرافا بينيتيز وغيرهم من المدربين".

واختص زيزو بوصلة مدح خاصة، قائلاً "نتحدث عن مثالي غير عادي بالنسبة لكل عالم كرة القدم، وهذا لأنه في مستوى آخر".

وتابع "فاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات في غضون عامين ونصف مع ريال مدريد، وكل الأمور سارت معه بسرعة لا تصدق، وبالنسبة لي، لا أنوي فعل الأشياء بنفس الوتيرة".

وعاد للحديث عن الفيلسوف الكاتالوني، بقوله "لا أحد يعرف كرة القدم كما يعرفها بيب، فهو ذكي جدًا ومحلل بارع للفرق والبطولات، فقط عليك الاستماع له عندما يتحدث".

وختم بالحديث عن هدفه بالمضي قدمًا في مجال التدريب الذي حدده لنفسه منذ اعتزاله اللعبة عام 2017، وقال "تعلمت الكثير من زملائي العظماء الذين عملت معهم، ولدي خبرة في بطولات مختلفة، وهذا سيساعدني على التكيف بسرعة، والشيء المهم أنني لست على عجلة للحصول على عرض من نادٍ كبير".