الدوري الإنجليزي

تشابي ألونسو: ليفربولي دائمًا وآمل السير على خطى كلوب

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تشابي ألونسو يتحدث عن مستقبله التدريبي مع ليفربول ويشيد بيورجن كلوب

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

تحدث نجم ليفربول السابق والمدير الفني لرديف ريال سوسيداد حاليًا تشابي ألونسو عن مستقبله التدريبي وطموحاته في هذا المجال وحلمه في السير على خطى يورجن كلوب.

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وكان ألونسو قد تولى مسؤولية تدريب أحد الفئات السنية لريال مدريد في الموسم الماضي، قبل أن ينضم إلى ريال سوسيداد كمدرب لفريق الشباب.

وحول ليفربول، قال ألونسو إنه كان ليفربولي دائمًا حتى قبل أن ينضم إلى الفريق وبعد أن غادره، معلقًا بالكلمة الشهيرة لمشجعي الريدز "أحمر مرة، أحمر للأبد"

وأضاف: "لا يمكنني أن أخفي أن انتمائي لليفربول يجعلني أحلم بأن أعود إلى أنفيلد مرة أخرى ولكن كمدرب هذه المرة بعد مسيرتي هناك كلاعب"

وتابع: "أود السير على خطى يورجن كلوب، المدرب الألماني يقوم بعمل رائع يستحق الاقتداء به، وأرى أن مسيرته شيء جدير بالسير على خطاها"

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يذكر أن تشابي ألونسو كان قد لعب لريال سوسيداد وليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ خلال مسيرته الاحترافية الحافلة بالإنجازات مع الأندية ومنتخب إسبانيا.

 

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